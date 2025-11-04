ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດthis is a special memecoinຂອງມື້ນີ້0,00001114 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTISMລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTISMໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດthis is a special memecoinຂອງມື້ນີ້0,00001114 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTISMລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTISMໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ TISM

TISM ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ TISM

TISM ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

TISM Tokenomics

TISM ການຄາດຄະເນລາຄາ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ this is a special memecoin

this is a special memecoin ລາຄາ (TISM)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 TISM ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

--
----
-%7,301D
mexc
USD
this is a special memecoin (TISM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:59:18 (UTC+8)

this is a special memecoin (TISM)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0,00001081
$ 0,00001081$ 0,00001081
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0,00001202
$ 0,00001202$ 0,00001202
ສູງກວ່າ 24H

$ 0,00001081
$ 0,00001081$ 0,00001081

$ 0,00001202
$ 0,00001202$ 0,00001202

$ 0,0022241
$ 0,0022241$ 0,0022241

$ 0,00001081
$ 0,00001081$ 0,00001081

+%1,49

-%7,31

-%18,56

-%18,56

this is a special memecoin (TISM) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0,00001114. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, TISMມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0,00001081 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0,00001202, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. TISMລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0,0022241, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0,00001081.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, TISMມີການປ່ຽນແປງ+%1,49ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -%7,3124 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -%18,567 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

this is a special memecoin (TISM) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 10,32K
$ 10,32K$ 10,32K

--
----

$ 10,32K
$ 10,32K$ 10,32K

926,74M
926,74M 926,74M

926.743.197,135298
926.743.197,135298 926.743.197,135298

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານthis is a special memecoinການຊື້ຂາຍ$ 10,32K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງTISMແມ່ນ926,74Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ926743197.135298. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 10,32K.

this is a special memecoin (TISM) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ this is a special memecoin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງthis is a special memecoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0,0000058382.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ this is a special memecoin ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ this is a special memecoin ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-%7,31
30 ມື້$ -0,0000058382-%52,40
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ this is a special memecoin (TISM)

this is a special memecoin

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

this is a special memecoin (TISM) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

this is a special memecoin ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

this is a special memecoin (TISM) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ this is a special memecoin (TISM) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບthis is a special memecoin.

ກວດເບິ່ງການthis is a special memecoinຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

TISM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

this is a special memecoin (TISM) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງthis is a special memecoin (TISM) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ TISM ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ this is a special memecoin(TISM)

ມື້ນີ້ມີthis is a special memecoin (TISM) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ TISMແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0,00001114 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາTISMປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​TISMປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0,00001114. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງthis is a special memecoin?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງTISM​ແມ່ນ​$ 10,32K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງTISM?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນTISMແມ່ນ 926,74M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງTISM?
TISM ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0,0022241 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງTISM?
TISMຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0,00001081 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດTISM?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການTISMແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້TISMຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
TISM ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງTISMການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:59:18 (UTC+8)

this is a special memecoin (TISM) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

