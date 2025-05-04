TheSuiWizard ລາຄາ (ORB)
ລາຄາສົດຂອງ TheSuiWizard (ORB) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00000702USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 7.02KUSD. ORB ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTheSuiWizardຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- TheSuiWizard ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -8.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00B USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງORB ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ORB MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ TheSuiWizard ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTheSuiWizard ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000017814.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TheSuiWizard ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000007018.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TheSuiWizard ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00005630863818485433.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-8.01%
|30 ມື້
|$ +0.0000017814
|+25.38%
|60 ວັນ
|$ -0.0000007018
|-9.99%
|90 ວັນ
|$ -0.00005630863818485433
|-88.91%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ TheSuiWizard: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
-8.01%
-14.89%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The Sui Wizard is an AI-powered agent crafted to deliver real-time, actionable insights for the Sui blockchain community and the broader crypto market. Central to the project’s concept is the Sui Wizard, a knowledgeable adventurer and guide who lives and fictionally operates from within the fantasy realm of Decentralis. The Sui Wizard places his reliance in the Orb, a fantasy-inspired magical seer object akin to a “Palantír”. In the extended metaphor of the realm of Decentralis, the Orb represents a vast repository of private data that is made available to followers through the AI characterisation of the Sui Wizard and the revelations that follow in studying and harnessing the Orb. Associated with the Project is a cryptocurrency known as $ORB, built on $SUAI which itself is built on $SUI. Ownership of $ORB is intended to beneficially confer the benefit of the Sui Wizard’s prophecies and outputs through his manifestations online, such as on X and on the Decentralis platform itself. Owning the token $ORB does not constitute any legal ownership over any real or fictionalised asset or dataset. Instead, ownership of the token assists the developers of the project, Decentralis Labs, in delivering on the core premise: harnessing advanced analytics to provide valuable autonomous intelligence in a user-friendly, story-driven manner.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 ORB ເຖິງ VND
₫0.1847313
|1 ORB ເຖິງ AUD
A$0.000010881
|1 ORB ເຖິງ GBP
￡0.000005265
|1 ORB ເຖິງ EUR
€0.0000061776
|1 ORB ເຖິງ USD
$0.00000702
|1 ORB ເຖິງ MYR
RM0.0000299754
|1 ORB ເຖິງ TRY
₺0.0002707614
|1 ORB ເຖິງ JPY
¥0.001017198
|1 ORB ເຖິງ RUB
₽0.0005804838
|1 ORB ເຖິງ INR
₹0.0005941026
|1 ORB ເຖິງ IDR
Rp0.1150819488
|1 ORB ເຖິງ KRW
₩0.0098319312
|1 ORB ເຖິງ PHP
₱0.0003907332
|1 ORB ເຖິງ EGP
￡E.0.000356265
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R$0.000039663
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C$0.0000096876
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৳0.000855738
|1 ORB ເຖິງ NGN
₦0.0112499712
|1 ORB ເຖິງ UAH
₴0.000292032
|1 ORB ເຖິງ VES
Bs0.00061776
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Rs0.0019790784
|1 ORB ເຖິງ KZT
₸0.0036129132
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฿0.000232362
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NT$0.0002155842
|1 ORB ເຖິງ AED
د.إ0.0000257634
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Fr0.0000057564
|1 ORB ເຖິງ HKD
HK$0.000054405
|1 ORB ເຖິງ MAD
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$0.0001374516