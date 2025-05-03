ໂລໂກ້ The Nutting Professor

The Nutting Professor ລາຄາ (PRONUT)

USD

The Nutting Professor (PRONUT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00085509
$0.00085509$0.00085509
-15.00%(1D)

ລາຄາຂອງ The Nutting Professor (PRONUT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ The Nutting Professor (PRONUT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00085152USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 846.96KUSD. PRONUT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດThe Nutting Professorຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- The Nutting Professor ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -15.73%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 994.65M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPRONUT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PRONUT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

The Nutting Professor (PRONUT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ The Nutting Professor ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0001589567850937.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງThe Nutting Professor ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0008938273.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ The Nutting Professor ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001427729.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ The Nutting Professor ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000334274030293681.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0001589567850937-15.73%
30 ມື້$ +0.0008938273+104.97%
60 ວັນ$ +0.0001427729+16.77%
90 ວັນ$ -0.000334274030293681-28.18%

The Nutting Professor (PRONUT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ The Nutting Professor: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00085152
$ 0.00085152$ 0.00085152

$ 0.00101414
$ 0.00101414$ 0.00101414

$ 0.00579195
$ 0.00579195$ 0.00579195

-0.40%

-15.73%

-34.92%

The Nutting Professor (PRONUT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 846.96K
$ 846.96K$ 846.96K

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994.65M
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ແມ່ນຫຍັງ The Nutting Professor (PRONUT)

The Nutting Professor (PRONUT) is a groundbreaking narrative-driven multimedia project that merges humor, suspense, and chaos into a compelling and interactive experience. Set in the eerie halls of Nutting University, the story revolves around Professor Eustace Nutting, a brilliant but unhinged scientist who experiments with the boundaries of reality after hours. Students and staff speak in hushed tones of his late-night escapades, claiming that he’s capable of mind-bending feats—but also terrifying consequences for those who cross his path.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

The Nutting Professor (PRONUT) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ The Nutting Professor(PRONUT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PRONUT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PRONUT ເຖິງ VND
22.4077488
1 PRONUT ເຖິງ AUD
A$0.001319856
1 PRONUT ເຖິງ GBP
0.00063864
1 PRONUT ເຖິງ EUR
0.0007493376
1 PRONUT ເຖິງ USD
$0.00085152
1 PRONUT ເຖິງ MYR
RM0.0036359904
1 PRONUT ເຖິງ TRY
0.0328346112
1 PRONUT ເຖິງ JPY
¥0.1232234592
1 PRONUT ເຖິງ RUB
0.0704547648
1 PRONUT ເຖິງ INR
0.0720215616
1 PRONUT ເຖິງ IDR
Rp13.9593420288
1 PRONUT ເຖິງ KRW
1.1942738304
1 PRONUT ເຖິງ PHP
0.0473615424
1 PRONUT ເຖິງ EGP
￡E.0.0432231552
1 PRONUT ເຖິງ BRL
R$0.004811088
1 PRONUT ເຖິງ CAD
C$0.0011750976
1 PRONUT ເຖິງ BDT
0.103800288
1 PRONUT ເຖິງ NGN
1.3646118912
1 PRONUT ເຖິງ UAH
0.035423232
1 PRONUT ເຖິງ VES
Bs0.07323072
1 PRONUT ເຖິງ PKR
Rs0.2400605184
1 PRONUT ເຖິງ KZT
0.4382432832
1 PRONUT ເຖິງ THB
฿0.0282108576
1 PRONUT ເຖິງ TWD
NT$0.0261927552
1 PRONUT ເຖິງ AED
د.إ0.0031250784
1 PRONUT ເຖິງ CHF
Fr0.0006982464
1 PRONUT ເຖິງ HKD
HK$0.00659928
1 PRONUT ເຖິງ MAD
.د.م0.0078850752
1 PRONUT ເຖິງ MXN
$0.0167238528