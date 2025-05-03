The Nutting Professor ລາຄາ (PRONUT)
ລາຄາສົດຂອງ The Nutting Professor (PRONUT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00085152USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 846.96KUSD. PRONUT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດThe Nutting Professorຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- The Nutting Professor ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -15.73%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 994.65M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPRONUT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PRONUT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ The Nutting Professor ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0001589567850937.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງThe Nutting Professor ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0008938273.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ The Nutting Professor ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001427729.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ The Nutting Professor ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000334274030293681.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0001589567850937
|-15.73%
|30 ມື້
|$ +0.0008938273
|+104.97%
|60 ວັນ
|$ +0.0001427729
|+16.77%
|90 ວັນ
|$ -0.000334274030293681
|-28.18%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ The Nutting Professor: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.40%
-15.73%
-34.92%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The Nutting Professor (PRONUT) is a groundbreaking narrative-driven multimedia project that merges humor, suspense, and chaos into a compelling and interactive experience. Set in the eerie halls of Nutting University, the story revolves around Professor Eustace Nutting, a brilliant but unhinged scientist who experiments with the boundaries of reality after hours. Students and staff speak in hushed tones of his late-night escapades, claiming that he’s capable of mind-bending feats—but also terrifying consequences for those who cross his path.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 PRONUT ເຖິງ VND
₫22.4077488
|1 PRONUT ເຖິງ AUD
A$0.001319856
|1 PRONUT ເຖິງ GBP
￡0.00063864
|1 PRONUT ເຖິງ EUR
€0.0007493376
|1 PRONUT ເຖິງ USD
$0.00085152
|1 PRONUT ເຖິງ MYR
RM0.0036359904
|1 PRONUT ເຖິງ TRY
₺0.0328346112
|1 PRONUT ເຖິງ JPY
¥0.1232234592
|1 PRONUT ເຖິງ RUB
₽0.0704547648
|1 PRONUT ເຖິງ INR
₹0.0720215616
|1 PRONUT ເຖິງ IDR
Rp13.9593420288
|1 PRONUT ເຖິງ KRW
₩1.1942738304
|1 PRONUT ເຖິງ PHP
₱0.0473615424
|1 PRONUT ເຖິງ EGP
￡E.0.0432231552
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R$0.004811088
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C$0.0011750976
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৳0.103800288
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₦1.3646118912
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Rs0.2400605184
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฿0.0282108576
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NT$0.0261927552
|1 PRONUT ເຖິງ AED
د.إ0.0031250784
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Fr0.0006982464
|1 PRONUT ເຖິງ HKD
HK$0.00659928
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.د.م0.0078850752
|1 PRONUT ເຖິງ MXN
$0.0167238528