ລາຄາສົດthe most watched eggຂອງມື້ນີ້0.00001053 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດEGGລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວEGGໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ EGG

EGG ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ EGG

EGG ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

EGG Tokenomics

EGG ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ the most watched egg

the most watched egg ລາຄາ (EGG)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 EGG ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

--
----
-9.90%1D
mexc
USD
the most watched egg (EGG) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:58:47 (UTC+8)

the most watched egg (EGG)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00001026
$ 0.00001026$ 0.00001026
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00001175
$ 0.00001175$ 0.00001175
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00001026
$ 0.00001026$ 0.00001026

$ 0.00001175
$ 0.00001175$ 0.00001175

$ 0.0012292
$ 0.0012292$ 0.0012292

$ 0.00001026
$ 0.00001026$ 0.00001026

+1.49%

-9.99%

-23.00%

-23.00%

the most watched egg (EGG) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00001053. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, EGGມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00001026 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00001175, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. EGGລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.0012292, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00001026.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, EGGມີການປ່ຽນແປງ+1.49%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -9.99%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -23.00%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

the most watched egg (EGG) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 10.21K
$ 10.21K$ 10.21K

--
----

$ 10.21K
$ 10.21K$ 10.21K

969.59M
969.59M 969.59M

969,587,903.029586
969,587,903.029586 969,587,903.029586

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານthe most watched eggການຊື້ຂາຍ$ 10.21K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງEGGແມ່ນ969.59Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ969587903.029586. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 10.21K.

the most watched egg (EGG) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ the most watched egg ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງthe most watched egg ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000068129.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ the most watched egg ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ the most watched egg ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-9.99%
30 ມື້$ -0.0000068129-64.70%
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ the most watched egg (EGG)

After an Egg on Instagram broke the world record for being the most liked post on Instagram, this $EGG is trying to be the most watched Egg on earth.

Watch it live on http://pump.fun now.

The stream will be going on 24/7.

the most watched egg (EGG) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

the most watched egg ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

the most watched egg (EGG) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ the most watched egg (EGG) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບthe most watched egg.

ກວດເບິ່ງການthe most watched eggຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

EGG ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

the most watched egg (EGG) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງthe most watched egg (EGG) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ EGG ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ the most watched egg(EGG)

ມື້ນີ້ມີthe most watched egg (EGG) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ EGGແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00001053 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາEGGປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​EGGປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00001053. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງthe most watched egg?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງEGG​ແມ່ນ​$ 10.21K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງEGG?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນEGGແມ່ນ 969.59M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງEGG?
EGG ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.0012292 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງEGG?
EGGຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00001026 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດEGG?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການEGGແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້EGGຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
EGG ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງEGGການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:58:47 (UTC+8)

the most watched egg (EGG) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

