ໂລໂກ້ The Last Play

The Last Play ລາຄາ (RETIRE)

USD

The Last Play (RETIRE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00117345
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-15.60%(1D)

ລາຄາຂອງ The Last Play (RETIRE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ The Last Play (RETIRE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00117179USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.16MUSD. RETIRE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດThe Last Playຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- The Last Play ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -17.44%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.84M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງRETIRE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.RETIRE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

The Last Play (RETIRE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ The Last Play ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000247647707012979.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງThe Last Play ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001867380.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ The Last Play ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000549155.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ The Last Play ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0007072102544865911.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000247647707012979-17.44%
30 ມື້$ +0.0001867380+15.94%
60 ວັນ$ -0.0000549155-4.68%
90 ວັນ$ -0.0007072102544865911-37.63%

The Last Play (RETIRE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ The Last Play: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0011184
$ 0.0011184$ 0.0011184

$ 0.00142912
$ 0.00142912$ 0.00142912

$ 0.01624073
$ 0.01624073$ 0.01624073

+4.28%

-17.44%

-9.68%

The Last Play (RETIRE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

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999.84M
999.84M 999.84M

ແມ່ນຫຍັງ The Last Play (RETIRE)

The Last Play is Crypto’s 401k. RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

The Last Play (RETIRE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ The Last Play(RETIRE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

RETIRE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 RETIRE ເຖິງ VND
30.83565385
1 RETIRE ເຖິງ AUD
A$0.0018162745
1 RETIRE ເຖິງ GBP
0.0008788425
1 RETIRE ເຖິງ EUR
0.0010311752
1 RETIRE ເຖິງ USD
$0.00117179
1 RETIRE ເຖິງ MYR
RM0.0050035433
1 RETIRE ເຖິງ TRY
0.0451959403
1 RETIRE ເຖິງ JPY
¥0.169792371
1 RETIRE ເຖິງ RUB
0.0968953151
1 RETIRE ເຖິງ INR
0.0991685877
1 RETIRE ເຖິງ IDR
Rp19.2096690576
1 RETIRE ເຖິງ KRW
1.6411622024
1 RETIRE ເຖິງ PHP
0.0652218314
1 RETIRE ເຖິງ EGP
￡E.0.0594800604
1 RETIRE ເຖິງ BRL
R$0.0066206135
1 RETIRE ເຖິງ CAD
C$0.0016170702
1 RETIRE ເຖິງ BDT
0.142841201
1 RETIRE ເຖິງ NGN
1.8778637824
1 RETIRE ເຖິງ UAH
0.048746464
1 RETIRE ເຖິງ VES
Bs0.10077394
1 RETIRE ເຖິງ PKR
Rs0.3303510368
1 RETIRE ເຖິງ KZT
0.6030734414
1 RETIRE ເຖິງ THB
฿0.038786249
1 RETIRE ເຖິງ TWD
NT$0.0359856709
1 RETIRE ເຖິງ AED
د.إ0.0043004693
1 RETIRE ເຖິງ CHF
Fr0.0009608678
1 RETIRE ເຖິງ HKD
HK$0.0090813725
1 RETIRE ເຖິງ MAD
.د.م0.0108507754
1 RETIRE ເຖິງ MXN
$0.0229436482