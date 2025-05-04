The Last Play ລາຄາ (RETIRE)
ລາຄາສົດຂອງ The Last Play (RETIRE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00117179USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.16MUSD. RETIRE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດThe Last Playຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- The Last Play ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -17.44%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.84M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງRETIRE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.RETIRE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ The Last Play ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000247647707012979.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງThe Last Play ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001867380.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ The Last Play ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000549155.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ The Last Play ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0007072102544865911.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000247647707012979
|-17.44%
|30 ມື້
|$ +0.0001867380
|+15.94%
|60 ວັນ
|$ -0.0000549155
|-4.68%
|90 ວັນ
|$ -0.0007072102544865911
|-37.63%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ The Last Play: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+4.28%
-17.44%
-9.68%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The Last Play is Crypto’s 401k. RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 RETIRE ເຖິງ VND
₫30.83565385
|1 RETIRE ເຖິງ AUD
A$0.0018162745
|1 RETIRE ເຖິງ GBP
￡0.0008788425
|1 RETIRE ເຖິງ EUR
€0.0010311752
|1 RETIRE ເຖິງ USD
$0.00117179
|1 RETIRE ເຖິງ MYR
RM0.0050035433
|1 RETIRE ເຖິງ TRY
₺0.0451959403
|1 RETIRE ເຖິງ JPY
¥0.169792371
|1 RETIRE ເຖິງ RUB
₽0.0968953151
|1 RETIRE ເຖິງ INR
₹0.0991685877
|1 RETIRE ເຖິງ IDR
Rp19.2096690576
|1 RETIRE ເຖິງ KRW
₩1.6411622024
|1 RETIRE ເຖິງ PHP
₱0.0652218314
|1 RETIRE ເຖິງ EGP
￡E.0.0594800604
|1 RETIRE ເຖິງ BRL
R$0.0066206135
|1 RETIRE ເຖິງ CAD
C$0.0016170702
|1 RETIRE ເຖິງ BDT
৳0.142841201
|1 RETIRE ເຖິງ NGN
₦1.8778637824
|1 RETIRE ເຖິງ UAH
₴0.048746464
|1 RETIRE ເຖິງ VES
Bs0.10077394
|1 RETIRE ເຖິງ PKR
Rs0.3303510368
|1 RETIRE ເຖິງ KZT
₸0.6030734414
|1 RETIRE ເຖິງ THB
฿0.038786249
|1 RETIRE ເຖິງ TWD
NT$0.0359856709
|1 RETIRE ເຖິງ AED
د.إ0.0043004693
|1 RETIRE ເຖິງ CHF
Fr0.0009608678
|1 RETIRE ເຖິງ HKD
HK$0.0090813725
|1 RETIRE ເຖິງ MAD
.د.م0.0108507754
|1 RETIRE ເຖິງ MXN
$0.0229436482