ໂລໂກ້ Tethys Finance

Tethys Finance ລາຄາ (TETHYS)

USD

Tethys Finance (TETHYS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00279288
$0.00279288$0.00279288
-0.90%(1D)

ລາຄາຂອງ Tethys Finance (TETHYS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Tethys Finance (TETHYS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00279263USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 29.73KUSD. TETHYS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTethys Financeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Tethys Finance ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.96%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 10.64M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTETHYS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TETHYS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Tethys Finance (TETHYS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Tethys Finance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTethys Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000230506.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tethys Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0007031764.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tethys Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001877954009470778.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.96%
30 ມື້$ -0.0000230506-0.82%
60 ວັນ$ -0.0007031764-25.17%
90 ວັນ$ -0.001877954009470778-40.20%

Tethys Finance (TETHYS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Tethys Finance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0027926
$ 0.0027926$ 0.0027926

$ 0.00282021
$ 0.00282021$ 0.00282021

$ 6.86
$ 6.86$ 6.86

-0.58%

-0.96%

-9.30%

Tethys Finance (TETHYS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 29.73K
$ 29.73K$ 29.73K

--
----

10.64M
10.64M 10.64M

ແມ່ນຫຍັງ Tethys Finance (TETHYS)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Tethys Finance (TETHYS) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Tethys Finance(TETHYS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TETHYS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TETHYS ເຖິງ VND
73.48805845
1 TETHYS ເຖິງ AUD
A$0.0043285765
1 TETHYS ເຖິງ GBP
0.0020944725
1 TETHYS ເຖິງ EUR
0.0024575144
1 TETHYS ເຖິງ USD
$0.00279263
1 TETHYS ເຖິງ MYR
RM0.0119245301
1 TETHYS ເຖິງ TRY
0.1077117391
1 TETHYS ເຖິງ JPY
¥0.404652087
1 TETHYS ເຖິງ RUB
0.2309225747
1 TETHYS ເຖິງ INR
0.2363402769
1 TETHYS ເຖິງ IDR
Rp45.7808123472
1 TETHYS ເຖິງ KRW
3.9112458728
1 TETHYS ເຖິງ PHP
0.1554377858
1 TETHYS ເຖິງ EGP
￡E.0.1417538988
1 TETHYS ເຖິງ BRL
R$0.0157783595
1 TETHYS ເຖິງ CAD
C$0.0038538294
1 TETHYS ເຖິງ BDT
0.340421597
1 TETHYS ເຖິງ NGN
4.4753571328
1 TETHYS ເຖິງ UAH
0.116173408
1 TETHYS ເຖິງ VES
Bs0.24575144
1 TETHYS ເຖິງ PKR
Rs0.7872982496
1 TETHYS ເຖິງ KZT
1.4372549558
1 TETHYS ເຖິງ THB
฿0.092436053
1 TETHYS ເຖິງ TWD
NT$0.0857616673
1 TETHYS ເຖິງ AED
د.إ0.0102489521
1 TETHYS ເຖິງ CHF
Fr0.0022899566
1 TETHYS ເຖິງ HKD
HK$0.0216428825
1 TETHYS ເຖິງ MAD
.د.م0.0258597538
1 TETHYS ເຖິງ MXN
$0.0546796954