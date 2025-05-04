TAO Subnet Sharding ລາຄາ (TAOSHARD)
ລາຄາສົດຂອງ TAO Subnet Sharding (TAOSHARD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00009127USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. TAOSHARD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດTAO Subnet Shardingຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- TAO Subnet Sharding ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTAOSHARD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TAOSHARD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ TAO Subnet Sharding ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງTAO Subnet Sharding ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000161169.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TAO Subnet Sharding ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000238617.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TAO Subnet Sharding ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ -0.0000161169
|-17.65%
|60 ວັນ
|$ -0.0000238617
|-26.14%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ TAO Subnet Sharding: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
--
-2.60%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Building upon the innovative foundations of the Bittensor Protocol and the scalability benefits of sharding technology, we proudly introduce Tao Subnet Sharding. This groundbreaking initiative within the Bittensor ecosystem aims to revolutionize decentralized intelligence by integrating the concept of sharding into the network. Tao Subnet Sharding is designed to complement and enhance the existing Bittensor framework by dividing the network into more manageable segments known as shards. Each shard operates as a specialized subnet, focusing on specific types of intelligence or data processing tasks tailored to diverse use cases and industries. By incorporating sharding, Tao Subnet Sharding facilitates parallel processing, reduces latency, and increases throughput, thereby accelerating the production of decentralized intelligence while maintaining the high-quality standards set by the original Bittensor Protocol.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 TAOSHARD ເຖິງ VND
₫2.40177005
|1 TAOSHARD ເຖິງ AUD
A$0.0001414685
|1 TAOSHARD ເຖິງ GBP
￡0.0000684525
|1 TAOSHARD ເຖິງ EUR
€0.0000803176
|1 TAOSHARD ເຖິງ USD
$0.00009127
|1 TAOSHARD ເຖິງ MYR
RM0.0003897229
|1 TAOSHARD ເຖິງ TRY
₺0.0035202839
|1 TAOSHARD ເຖິງ JPY
¥0.013225023
|1 TAOSHARD ເຖິງ RUB
₽0.0075471163
|1 TAOSHARD ເຖິງ INR
₹0.0077241801
|1 TAOSHARD ເຖິງ IDR
Rp1.4962292688
|1 TAOSHARD ເຖິງ KRW
₩0.1278291112
|1 TAOSHARD ເຖິງ PHP
₱0.0050800882
|1 TAOSHARD ເຖິງ EGP
￡E.0.0046319525
|1 TAOSHARD ເຖິງ BRL
R$0.0005156755
|1 TAOSHARD ເຖິງ CAD
C$0.0001259526
|1 TAOSHARD ເຖິງ BDT
৳0.011125813
|1 TAOSHARD ເຖິງ NGN
₦0.1462656512
|1 TAOSHARD ເຖິງ UAH
₴0.003796832
|1 TAOSHARD ເຖິງ VES
Bs0.00803176
|1 TAOSHARD ເຖິງ PKR
Rs0.0257308384
|1 TAOSHARD ເຖິງ KZT
₸0.0469730182
|1 TAOSHARD ເຖິງ THB
฿0.003021037
|1 TAOSHARD ເຖິງ TWD
NT$0.0028029017
|1 TAOSHARD ເຖິງ AED
د.إ0.0003349609
|1 TAOSHARD ເຖິງ CHF
Fr0.0000748414
|1 TAOSHARD ເຖິງ HKD
HK$0.0007073425
|1 TAOSHARD ເຖິງ MAD
.د.م0.0008451602
|1 TAOSHARD ເຖິງ MXN
$0.0017870666