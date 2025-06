ແມ່ນຫຍັງ Tanuki Coin (TANUKI)

Tanuki is a Memecoin built in and for the Solana's ecosystem. Tanuki is a meme coin inspired by the legendary Japanese Tanuki, a mythical creature known for its magical powers and ability to bring luck and prosperity. We look at the tanuki for guidance at the beginning, as being a cute dog token with a unique animal is great, Tanuki is here to make memecoins great again. Launched stealth, with zero taxes, LP burnt and contract renounced, Tanuki is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let Tanuki show you the way.

Tanuki Coin (TANUKI) ຊັບພະຍາກອນ ເວັບໄຊທ໌ທາງການ