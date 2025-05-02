ໂລໂກ້ SYNO Finance

SYNO Finance ລາຄາ (SYNO)

USD

SYNO Finance (SYNO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00102087
$0.00102087$0.00102087
+8.70%(1D)

ລາຄາຂອງ SYNO Finance (SYNO) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ SYNO Finance (SYNO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00102087USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 194.51KUSD. SYNO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSYNO Financeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- SYNO Finance ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +8.78%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 190.54M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSYNO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SYNO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

SYNO Finance (SYNO) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ SYNO Finance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSYNO Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000163008.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SYNO Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003651297.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SYNO Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001638012772145576.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+8.78%
30 ມື້$ -0.0000163008-1.59%
60 ວັນ$ -0.0003651297-35.76%
90 ວັນ$ -0.001638012772145576-61.60%

SYNO Finance (SYNO) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ SYNO Finance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102238
$ 0.00102238$ 0.00102238

$ 0.084796
$ 0.084796$ 0.084796

+0.12%

+8.78%

+6.89%

SYNO Finance (SYNO) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 194.51K
$ 194.51K$ 194.51K

--
----

190.54M
190.54M 190.54M

ແມ່ນຫຍັງ SYNO Finance (SYNO)

Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ SYNO Finance(SYNO)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SYNO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SYNO ເຖິງ VND
26.86419405
1 SYNO ເຖິງ AUD
A$0.0015721398
1 SYNO ເຖິງ GBP
0.0007656525
1 SYNO ເຖິງ EUR
0.0008881569
1 SYNO ເຖິງ USD
$0.00102087
1 SYNO ເຖິງ MYR
RM0.0043591149
1 SYNO ເຖິງ TRY
0.0393545385
1 SYNO ເຖິງ JPY
¥0.1468623582
1 SYNO ເຖິງ RUB
0.0844667838
1 SYNO ເຖິງ INR
0.0861001758
1 SYNO ເຖິງ IDR
Rp16.7355710928
1 SYNO ເຖິງ KRW
1.4218166925
1 SYNO ເຖິງ PHP
0.056658285
1 SYNO ເຖິງ EGP
￡E.0.0518193612
1 SYNO ເຖິງ BRL
R$0.0057474981
1 SYNO ເຖິງ CAD
C$0.0013985919
1 SYNO ເຖິງ BDT
0.124444053
1 SYNO ເຖິງ NGN
1.6360054272
1 SYNO ເຖິງ UAH
0.042468192
1 SYNO ເຖິງ VES
Bs0.08779482
1 SYNO ເຖິງ PKR
Rs0.2878036704
1 SYNO ເຖິງ KZT
0.5254009542
1 SYNO ເຖິງ THB
฿0.03368871
1 SYNO ເຖິງ TWD
NT$0.0312998742
1 SYNO ເຖິງ AED
د.إ0.0037465929
1 SYNO ເຖິງ CHF
Fr0.0008371134
1 SYNO ເຖິງ HKD
HK$0.0079117425
1 SYNO ເຖິງ MAD
.د.م0.0094532562
1 SYNO ເຖິງ MXN
$0.020009052