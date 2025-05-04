Swop ລາຄາ (SWOP)
ລາຄາສົດຂອງ Swop (SWOP) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.128869USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 480.85KUSD. SWOP ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSwopຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Swop ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -2.07%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 3.73M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSWOP ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SWOP MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Swop ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0027250819823548.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSwop ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004457320.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Swop ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1572315849.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Swop ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.070888932044846846.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0027250819823548
|-2.07%
|30 ມື້
|$ -0.0004457320
|-0.34%
|60 ວັນ
|$ +0.1572315849
|+122.01%
|90 ວັນ
|$ +0.070888932044846846
|+122.26%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Swop: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.01%
-2.07%
-16.58%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Swop.fi is an automated market maker (AMM) that offers different pricing formulas that are most suitable for each specific token pair. The original Flat formula is designed to reduce slippage in a pair of stable coins pegged to the same fiat currency. The classic Constant Product Market Maker formula is used for other pairs. Swop.fi stakes a portion of pools’ liquidity, and daily payouts are included in pools, adding another 5–50% APY to liquidity providers' income on top of trading fees. Swop.fi also rewards liquidity providers in SWOP, the protocol's governance token. Swop.fi is based on the Waves blockchain, ensuring that transactions can be added to the blockchain in just a few seconds and the network fee for a smart contract invocation is only 0.005 WAVES (a few cents).
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SWOP ເຖິງ VND
₫3,391.187735
|1 SWOP ເຖິງ AUD
A$0.19974695
|1 SWOP ເຖິງ GBP
￡0.09665175
|1 SWOP ເຖິງ EUR
€0.11340472
|1 SWOP ເຖິງ USD
$0.128869
|1 SWOP ເຖິງ MYR
RM0.55027063
|1 SWOP ເຖິງ TRY
₺4.97047733
|1 SWOP ເຖິງ JPY
¥18.6731181
|1 SWOP ເຖິງ RUB
₽10.65617761
|1 SWOP ເຖິງ INR
₹10.90618347
|1 SWOP ເຖິງ IDR
Rp2,112.60621936
|1 SWOP ເຖິງ KRW
₩180.48876664
|1 SWOP ເຖິງ PHP
₱7.17284854
|1 SWOP ເຖິງ EGP
￡E.6.54139044
|1 SWOP ເຖິງ BRL
R$0.72810985
|1 SWOP ເຖິງ CAD
C$0.17783922
|1 SWOP ເຖິງ BDT
৳15.7091311
|1 SWOP ເຖິງ NGN
₦206.52030464
|1 SWOP ເຖິງ UAH
₴5.3609504
|1 SWOP ເຖິງ VES
Bs11.082734
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Rs36.33074848
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₸66.32371954
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฿4.2655639
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NT$3.95756699
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د.إ0.47294923
|1 SWOP ເຖິງ CHF
Fr0.10567258
|1 SWOP ເຖິງ HKD
HK$0.99873475
|1 SWOP ເຖິງ MAD
.د.م1.19332694
|1 SWOP ເຖິງ MXN
$2.52325502