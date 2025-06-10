Swamp Coin ລາຄາ (SWAMP)
ລາຄາສົດຂອງ Swamp Coin (SWAMP) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00190448USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. SWAMP ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSwamp Coinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 9.80 USD
- Swamp Coin ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +4.03%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSWAMP ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SWAMP MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Swamp Coin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSwamp Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000617285.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Swamp Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000870257.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Swamp Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.000655694571466545.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+4.03%
|30 ມື້
|$ -0.0000617285
|-3.24%
|60 ວັນ
|$ +0.0000870257
|+4.57%
|90 ວັນ
|$ +0.000655694571466545
|+52.51%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Swamp Coin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.66%
+4.03%
-7.33%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Swamp Coin is a POW cryptocurrency with hashing algorithm YesPower and growing global masternode infrastructure. Swamp Coin aims to be a a means of value transfer (currency) as well as becoming a registered charitable organization to help improve wildlife refuges and swamp lands all over the world.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SWAMP ເຖິງ VND
₫50.1163912
|1 SWAMP ເຖິງ AUD
A$0.0029138544
|1 SWAMP ເຖິງ GBP
￡0.0013902704
|1 SWAMP ເຖິງ EUR
€0.0016568976
|1 SWAMP ເຖິງ USD
$0.00190448
|1 SWAMP ເຖິງ MYR
RM0.0080369056
|1 SWAMP ເຖິງ TRY
₺0.0746937056
|1 SWAMP ເຖິງ JPY
¥0.2749688224
|1 SWAMP ເຖິງ RUB
₽0.15045392
|1 SWAMP ເຖິງ INR
₹0.1631377568
|1 SWAMP ເຖິງ IDR
Rp31.2209786112
|1 SWAMP ເຖິງ KRW
₩2.5805894448
|1 SWAMP ເຖິງ PHP
₱0.1061366704
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￡E.0.0945193424
|1 SWAMP ເຖິງ BRL
R$0.0106079536
|1 SWAMP ເຖິງ CAD
C$0.0025900928
|1 SWAMP ເຖິງ BDT
৳0.2327465008
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₦2.9711030688
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₴0.079131144
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Bs0.18663904
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Rs0.5373680768
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฿0.0621241376
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NT$0.056943952
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د.إ0.0069894416
|1 SWAMP ເຖິງ CHF
Fr0.0015616736
|1 SWAMP ເຖິງ HKD
HK$0.0149311232
|1 SWAMP ເຖິງ MAD
.د.م0.0174450368
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$0.036280344