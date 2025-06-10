ໂລໂກ້ Swamp Coin

Swamp Coin ລາຄາ (SWAMP)

USD

Swamp Coin (SWAMP) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00190448
$0.00190448$0.00190448
+4.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Swamp Coin (SWAMP) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Swamp Coin (SWAMP) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00190448USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. SWAMP ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSwamp Coinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 9.80 USD
- Swamp Coin ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +4.03%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSWAMP ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SWAMP MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Swamp Coin (SWAMP) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Swamp Coin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSwamp Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000617285.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Swamp Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000870257.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Swamp Coin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.000655694571466545.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+4.03%
30 ມື້$ -0.0000617285-3.24%
60 ວັນ$ +0.0000870257+4.57%
90 ວັນ$ +0.000655694571466545+52.51%

Swamp Coin (SWAMP) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Swamp Coin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00175357
$ 0.00175357$ 0.00175357

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

$ 0.067985
$ 0.067985$ 0.067985

-0.66%

+4.03%

-7.33%

Swamp Coin (SWAMP) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.80
$ 9.80$ 9.80

0.00
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ແມ່ນຫຍັງ Swamp Coin (SWAMP)

Swamp Coin is a POW cryptocurrency with hashing algorithm YesPower and growing global masternode infrastructure. Swamp Coin aims to be a a means of value transfer (currency) as well as becoming a registered charitable organization to help improve wildlife refuges and swamp lands all over the world.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Swamp Coin (SWAMP) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Swamp Coin(SWAMP)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SWAMP ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SWAMP ເຖິງ VND
50.1163912
1 SWAMP ເຖິງ AUD
A$0.0029138544
1 SWAMP ເຖິງ GBP
0.0013902704
1 SWAMP ເຖິງ EUR
0.0016568976
1 SWAMP ເຖິງ USD
$0.00190448
1 SWAMP ເຖິງ MYR
RM0.0080369056
1 SWAMP ເຖິງ TRY
0.0746937056
1 SWAMP ເຖິງ JPY
¥0.2749688224
1 SWAMP ເຖິງ RUB
0.15045392
1 SWAMP ເຖິງ INR
0.1631377568
1 SWAMP ເຖິງ IDR
Rp31.2209786112
1 SWAMP ເຖິງ KRW
2.5805894448
1 SWAMP ເຖິງ PHP
0.1061366704
1 SWAMP ເຖິງ EGP
￡E.0.0945193424
1 SWAMP ເຖິງ BRL
R$0.0106079536
1 SWAMP ເຖິງ CAD
C$0.0025900928
1 SWAMP ເຖິງ BDT
0.2327465008
1 SWAMP ເຖິງ NGN
2.9711030688
1 SWAMP ເຖິງ UAH
0.079131144
1 SWAMP ເຖິງ VES
Bs0.18663904
1 SWAMP ເຖິງ PKR
Rs0.5373680768
1 SWAMP ເຖິງ KZT
0.969189872
1 SWAMP ເຖິງ THB
฿0.0621241376
1 SWAMP ເຖິງ TWD
NT$0.056943952
1 SWAMP ເຖິງ AED
د.إ0.0069894416
1 SWAMP ເຖິງ CHF
Fr0.0015616736
1 SWAMP ເຖິງ HKD
HK$0.0149311232
1 SWAMP ເຖິງ MAD
.د.م0.0174450368
1 SWAMP ເຖິງ MXN
$0.036280344