ລາຄາສົດSuzaku Tokenຂອງມື້ນີ້0.04487125 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດSUZລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວSUZໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SUZ

SUZ ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ SUZ

SUZ ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

SUZ Tokenomics

SUZ ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Suzaku Token

Suzaku Token ລາຄາ (SUZ)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 SUZ ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.04487518
$0.04487518$0.04487518
-7.60%1D
mexc
USD
Suzaku Token (SUZ) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:49:57 (UTC+8)

Suzaku Token (SUZ)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.04409154
$ 0.04409154$ 0.04409154
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.04908065
$ 0.04908065$ 0.04908065
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.04409154
$ 0.04409154$ 0.04409154

$ 0.04908065
$ 0.04908065$ 0.04908065

$ 0.204252
$ 0.204252$ 0.204252

$ 0.04409154
$ 0.04409154$ 0.04409154

+1.51%

-7.62%

-12.16%

-12.16%

Suzaku Token (SUZ) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.04487125. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, SUZມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.04409154 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.04908065, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. SUZລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.204252, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.04409154.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, SUZມີການປ່ຽນແປງ+1.51%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -7.62%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -12.16%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Suzaku Token (SUZ) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M

28.88M
28.88M 28.88M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານSuzaku Tokenການຊື້ຂາຍ$ 1.30M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງSUZແມ່ນ28.88Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ100000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 4.49M.

Suzaku Token (SUZ) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Suzaku Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00370414547921222.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSuzaku Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0203929196.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Suzaku Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0275468058.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Suzaku Token ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00370414547921222-7.62%
30 ມື້$ -0.0203929196-45.44%
60 ວັນ$ -0.0275468058-61.39%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

Suzaku Token (SUZ) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Suzaku Token ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Suzaku Token (SUZ) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Suzaku Token (SUZ) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບSuzaku Token.

ກວດເບິ່ງການSuzaku Tokenຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Suzaku Token (SUZ) Tokenomics

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Suzaku Token(SUZ)

ມື້ນີ້ມີSuzaku Token (SUZ) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ SUZແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.04487125 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາSUZປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​SUZປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.04487125. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງSuzaku Token?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງSUZ​ແມ່ນ​$ 1.30M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງSUZ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນSUZແມ່ນ 28.88M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງSUZ?
SUZ ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.204252 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງSUZ?
SUZຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.04409154 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດSUZ?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການSUZແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້SUZຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
SUZ ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງSUZການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:49:57 (UTC+8)

Suzaku Token (SUZ) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

