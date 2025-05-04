Super Champs ລາຄາ (CHAMP)
ລາຄາສົດຂອງ Super Champs (CHAMP) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00633205USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 5.56MUSD. CHAMP ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSuper Champsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Super Champs ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -3.37%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 885.40M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCHAMP ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CHAMP MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Super Champs ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000221436340171309.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSuper Champs ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000780266.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Super Champs ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0027668633.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Super Champs ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.014333287811813466.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000221436340171309
|-3.37%
|30 ມື້
|$ -0.0000780266
|-1.23%
|60 ວັນ
|$ -0.0027668633
|-43.69%
|90 ວັນ
|$ -0.014333287811813466
|-69.35%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Super Champs: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.22%
-3.37%
+0.10%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world’s first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 CHAMP ເຖິງ VND
₫166.62789575
|1 CHAMP ເຖິງ AUD
A$0.0098146775
|1 CHAMP ເຖິງ GBP
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|1 CHAMP ເຖິງ TRY
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₽0.5235972145
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₩8.868415948
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₦10.147490048
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