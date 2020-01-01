SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Tokenomics
SUIDeFAI by SuiAI (SUID)
SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi.
Core Modules of the SUIDeFAI platform:
- AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization.
- DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield.
- Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.
SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Tokenomics
ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບSUIDeFAI by SuiAI (SUID), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.
SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Tokenomics: ລາຍລະອຽດຂອງການວັດແທກທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ກໍລະນີການນໍາໃຊ້
ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ SUIDeFAI by SuiAI (SUID) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.
ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:
ການສະໜອງທັງໝົດ:
ຈໍານວນສູງສຸດຂອງSUID ໂທເຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ຈະເຄີຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ.
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.
ການສະໜອງສູງສຸດ:
ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນSUID ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.
ອັດຕາເງິນເຟີ້:
ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.
ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.
FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.
ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈSUID's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງSUIDໂທເຄັນກັນເທາະ!
