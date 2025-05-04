ໂລໂກ້ Sudo Labs

Sudo Labs ລາຄາ (SUDO)

USD

Sudo Labs (SUDO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00834208
$0.00834208$0.00834208
+0.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Sudo Labs (SUDO) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Sudo Labs (SUDO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00833936USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 8.34KUSD. SUDO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSudo Labsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Sudo Labs ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.18%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSUDO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SUDO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Sudo Labs (SUDO) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Sudo Labs ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSudo Labs ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002525149.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Sudo Labs ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0030211925.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Sudo Labs ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.08678701548802806.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.18%
30 ມື້$ -0.0002525149-3.02%
60 ວັນ$ -0.0030211925-36.22%
90 ວັນ$ -0.08678701548802806-91.23%

Sudo Labs (SUDO) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Sudo Labs: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00822221
$ 0.00822221$ 0.00822221

$ 0.00838847
$ 0.00838847$ 0.00838847

$ 2.53
$ 2.53$ 2.53

+0.27%

+0.18%

+0.95%

Sudo Labs (SUDO) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 8.34K
$ 8.34K$ 8.34K

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1.00M
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ແມ່ນຫຍັງ Sudo Labs (SUDO)

Decentralized solutions powered by AI & DePIN—redefining productivity and innovation. Revolutionize Your Workflow - with Sudo Lab AI Agent At Sudo Lab, we aim to simplify your digital journey with our AI-powered agent. It provides seamless access to a wide range of services, including domain management, containerization, hosting, RDP, blockchain node deployment, NaaS, IoT, cloud solutions, and website development, all in one platform. Our AI agent enhances efficiency by automating tasks and offering intelligent insights. A DApp is also being developed to integrate all services seamlessly, boosting productivity by up to 70%. Start streamlining your operations with Sudo Lab today. Fuel Your Digital Journey with Sudo Lab AI Agents Sudo Lab is an advanced AI agent designed to streamline and enhance domain, hosting, blockchain, RDP, IoT, and cloud services. Our Services One AI Agent for All Needs Why juggle platforms when Sudo Lab AI Agent can streamline your workflow, saving time and effort? - Domain & Hosting - IoT and Data Solution - Containerization - Cloud Solutions - RDP Services - Website Development

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Sudo Labs(SUDO)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SUDO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SUDO ເຖິງ VND
219.4502584
1 SUDO ເຖິງ AUD
A$0.012926008
1 SUDO ເຖິງ GBP
0.00625452
1 SUDO ເຖິງ EUR
0.0073386368
1 SUDO ເຖິງ USD
$0.00833936
1 SUDO ເຖິງ MYR
RM0.0356090672
1 SUDO ເຖິງ TRY
0.3216491152
1 SUDO ເຖິງ JPY
¥1.208373264
1 SUDO ເຖິງ RUB
0.6895816784
1 SUDO ເຖິງ INR
0.7057600368
1 SUDO ເຖິງ IDR
Rp136.7107977984
1 SUDO ເຖິງ KRW
11.6797740416
1 SUDO ເຖິງ PHP
0.4641687776
1 SUDO ເຖິງ EGP
￡E.0.42322252
1 SUDO ເຖິງ BRL
R$0.047117384
1 SUDO ເຖິງ CAD
C$0.0115083168
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1 SUDO ເຖິງ NGN
13.3643247616
1 SUDO ເຖິງ UAH
0.346917376
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Bs0.73386368
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Rs2.3510323712
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4.2919350176
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฿0.276032816
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NT$0.2561017456
1 SUDO ເຖິງ AED
د.إ0.0306054512
1 SUDO ເຖິງ CHF
Fr0.0068382752
1 SUDO ເຖິງ HKD
HK$0.06463004
1 SUDO ເຖິງ MAD
.د.م0.0772224736
1 SUDO ເຖິງ MXN
$0.1632846688