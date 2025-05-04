ໂລໂກ້ StrongHands Finance

StrongHands Finance ລາຄາ (ISHND)

USD

StrongHands Finance (ISHND) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00155456
$0.00155456$0.00155456
-0.10%(1D)

ລາຄາຂອງ StrongHands Finance (ISHND) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ StrongHands Finance (ISHND) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00155458USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 22.56KUSD. ISHND ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດStrongHands Financeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- StrongHands Finance ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.11%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 14.51M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງISHND ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ISHND MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

StrongHands Finance (ISHND) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ StrongHands Finance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງStrongHands Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000099673.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ StrongHands Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000453331.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ StrongHands Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001066335793805242.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.11%
30 ມື້$ +0.0000099673+0.64%
60 ວັນ$ -0.0000453331-2.91%
90 ວັນ$ -0.0001066335793805242-6.41%

StrongHands Finance (ISHND) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ StrongHands Finance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00154566
$ 0.00154566$ 0.00154566

$ 0.00156194
$ 0.00156194$ 0.00156194

$ 3.79
$ 3.79$ 3.79

+0.16%

-0.11%

-1.05%

StrongHands Finance (ISHND) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 22.56K
$ 22.56K$ 22.56K

--
----

14.51M
14.51M 14.51M

ແມ່ນຫຍັງ StrongHands Finance (ISHND)

StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

StrongHands Finance (ISHND) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ StrongHands Finance(ISHND)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ISHND ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ISHND ເຖິງ VND
40.9087727
1 ISHND ເຖິງ AUD
A$0.002409599
1 ISHND ເຖິງ GBP
0.001165935
1 ISHND ເຖິງ EUR
0.0013680304
1 ISHND ເຖິງ USD
$0.00155458
1 ISHND ເຖິງ MYR
RM0.0066380566
1 ISHND ເຖິງ TRY
0.0599601506
1 ISHND ເຖິງ JPY
¥0.225258642
1 ISHND ເຖິງ RUB
0.1285482202
1 ISHND ເຖິງ INR
0.1315641054
1 ISHND ເຖິງ IDR
Rp25.4849139552
1 ISHND ເຖິງ KRW
2.1772825648
1 ISHND ເຖິງ PHP
0.0865279228
1 ISHND ເຖິງ EGP
￡E.0.0789104808
1 ISHND ເຖິງ BRL
R$0.008783377
1 ISHND ເຖິງ CAD
C$0.0021453204
1 ISHND ເຖິງ BDT
0.189503302
1 ISHND ເຖິງ NGN
2.4913077248
1 ISHND ເຖິງ UAH
0.064670528
1 ISHND ເຖິງ VES
Bs0.13680304
1 ISHND ເຖິງ PKR
Rs0.4382671936
1 ISHND ເຖິງ KZT
0.8000801428
1 ISHND ເຖິງ THB
฿0.051456598
1 ISHND ເຖິງ TWD
NT$0.0477411518
1 ISHND ເຖິງ AED
د.إ0.0057053086
1 ISHND ເຖິງ CHF
Fr0.0012747556
1 ISHND ເຖິງ HKD
HK$0.012047995
1 ISHND ເຖິງ MAD
.د.م0.0143954108
1 ISHND ເຖິງ MXN
$0.0304386764