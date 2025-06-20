ໂລໂກ້ Stride Staked ISLM

Stride Staked ISLM ລາຄາ (STISLM)

USD

Stride Staked ISLM (STISLM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.02716532
$0.02716532$0.02716532
+0.60%(1D)

ລາຄາຂອງ Stride Staked ISLM (STISLM) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Stride Staked ISLM (STISLM) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02716532USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. STISLM ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດStride Staked ISLMຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Stride Staked ISLM ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.69%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSTISLM ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.STISLM MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Stride Staked ISLM (STISLM) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Stride Staked ISLM ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00018517.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງStride Staked ISLM ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0042293469.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Stride Staked ISLM ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0046587627.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Stride Staked ISLM ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.01444221976605105.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00018517+0.69%
30 ມື້$ -0.0042293469-15.56%
60 ວັນ$ -0.0046587627-17.14%
90 ວັນ$ -0.01444221976605105-34.71%

Stride Staked ISLM (STISLM) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Stride Staked ISLM: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

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$ 0.02697457$ 0.02697457

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+0.69%

-5.43%

Stride Staked ISLM (STISLM) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

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ແມ່ນຫຍັງ Stride Staked ISLM (STISLM)

We are on a dedicated mission to onboard over 1.8+ billion Muslims around the world into the realm of digital finance, all while ensuring that their core values and religious faith remain uncompromised. Islamic Coin serves as the native currency of HAQQ, a pioneering platform that is not only ethics-first but also highly scalable and interoperable. This innovative blockchain is built on the robust Proof-of-Stake mechanism, offering rapid finality and security. In addition, Stride Staked Islamic Coin is a liquid token, providing users with enhanced flexibility and a range of financial opportunities within the digital ecosystem.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Stride Staked ISLM (STISLM) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Stride Staked ISLM (STISLM) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງStride Staked ISLM (STISLM) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ STISLM ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Stride Staked ISLM(STISLM)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

STISLM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 STISLM ເຖິງ VND
714.8553958
1 STISLM ເຖິງ AUD
A$0.0418345928
1 STISLM ເຖິງ GBP
0.0201023368
1 STISLM ເຖິງ EUR
0.0233621752
1 STISLM ເຖິງ USD
$0.02716532
1 STISLM ເຖິງ MYR
RM0.11545261
1 STISLM ເຖິງ TRY
1.0741167528
1 STISLM ເຖິງ JPY
¥3.9495658748
1 STISLM ເຖິງ RUB
2.1292177816
1 STISLM ເຖິງ INR
2.355233244
1 STISLM ເຖິງ IDR
Rp445.3330435008
1 STISLM ເຖິງ KRW
37.4177834212
1 STISLM ເຖິງ PHP
1.5557578764
1 STISLM ເຖິງ EGP
￡E.1.3764667644
1 STISLM ເຖິງ BRL
R$0.1491376068
1 STISLM ເຖິງ CAD
C$0.0372164884
1 STISLM ເຖິງ BDT
3.3190587976
1 STISLM ເຖິງ NGN
42.0513720536
1 STISLM ເຖິງ UAH
1.1330654972
1 STISLM ເຖິງ VES
Bs2.77086264
1 STISLM ເຖິງ PKR
Rs7.6975650752
1 STISLM ເຖິງ KZT
14.1265097064
1 STISLM ເຖິງ THB
฿0.8893925768
1 STISLM ເຖິງ TWD
NT$0.8035501656
1 STISLM ເຖິງ AED
د.إ0.0996967244
1 STISLM ເຖິງ CHF
Fr0.0220039092
1 STISLM ເຖິງ HKD
HK$0.2129761088
1 STISLM ເຖິງ MAD
.د.م0.248562678
1 STISLM ເຖິງ MXN
$0.517499346