ໂລໂກ້ Stride Staked DYDX

Stride Staked DYDX ລາຄາ (STDYDX)

USD

Stride Staked DYDX (STDYDX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.705652
$0.705652$0.705652
-0.80%(1D)

ລາຄາຂອງ Stride Staked DYDX (STDYDX) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Stride Staked DYDX (STDYDX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.705652USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.12MUSD. STDYDX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດStride Staked DYDXຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Stride Staked DYDX ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.85%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.59M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSTDYDX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.STDYDX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Stride Staked DYDX (STDYDX) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Stride Staked DYDX ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0060513575372661.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງStride Staked DYDX ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0323739730.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Stride Staked DYDX ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0269470151.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Stride Staked DYDX ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.3829504326672459.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0060513575372661-0.85%
30 ມື້$ +0.0323739730+4.59%
60 ວັນ$ +0.0269470151+3.82%
90 ວັນ$ -0.3829504326672459-35.17%

Stride Staked DYDX (STDYDX) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Stride Staked DYDX: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.701224
$ 0.701224$ 0.701224

$ 0.717677
$ 0.717677$ 0.717677

$ 4.47
$ 4.47$ 4.47

0.00%

-0.85%

-5.07%

Stride Staked DYDX (STDYDX) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

1.59M
1.59M 1.59M

ແມ່ນຫຍັງ Stride Staked DYDX (STDYDX)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Stride Staked DYDX (STDYDX) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Stride Staked DYDX(STDYDX)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

STDYDX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 STDYDX ເຖິງ VND
18,569.23238
1 STDYDX ເຖິງ AUD
A$1.0937606
1 STDYDX ເຖິງ GBP
0.529239
1 STDYDX ເຖິງ EUR
0.62097376
1 STDYDX ເຖິງ USD
$0.705652
1 STDYDX ເຖິງ MYR
RM3.01313404
1 STDYDX ເຖິງ TRY
27.21699764
1 STDYDX ເຖິງ JPY
¥102.2489748
1 STDYDX ເຖິງ RUB
58.35036388
1 STDYDX ເຖິງ INR
59.71932876
1 STDYDX ເຖິງ IDR
Rp11,568.06372288
1 STDYDX ເຖິງ KRW
988.30796512
1 STDYDX ເຖິງ PHP
39.27659032
1 STDYDX ເຖິງ EGP
￡E.35.81889552
1 STDYDX ເຖິງ BRL
R$3.9869338
1 STDYDX ເຖິງ CAD
C$0.97379976
1 STDYDX ເຖິງ BDT
86.0189788
1 STDYDX ເຖິງ NGN
1,130.84966912
1 STDYDX ເຖິງ UAH
29.3551232
1 STDYDX ເຖິງ VES
Bs60.686072
1 STDYDX ເຖິງ PKR
Rs198.93741184
1 STDYDX ເຖິງ KZT
363.17085832
1 STDYDX ເຖິງ THB
฿23.3570812
1 STDYDX ເຖິງ TWD
NT$21.67057292
1 STDYDX ເຖິງ AED
د.إ2.58974284
1 STDYDX ເຖິງ CHF
Fr0.57863464
1 STDYDX ເຖິງ HKD
HK$5.468803
1 STDYDX ເຖິງ MAD
.د.م6.53433752
1 STDYDX ເຖິງ MXN
$13.81666616