ໂລໂກ້ SteakHut Finance

SteakHut Finance ລາຄາ (STEAK)

USD

SteakHut Finance (STEAK) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.306892
$0.306892$0.306892
-0.60%(1D)

ລາຄາຂອງ SteakHut Finance (STEAK) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ SteakHut Finance (STEAK) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.30643USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 536.80KUSD. STEAK ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSteakHut Financeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- SteakHut Finance ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.79%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.75M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSTEAK ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.STEAK MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

SteakHut Finance (STEAK) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ SteakHut Finance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0024632145677958.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSteakHut Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0708254110.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SteakHut Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.1021920761.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SteakHut Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.4112772669473819.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0024632145677958-0.79%
30 ມື້$ -0.0708254110-23.11%
60 ວັນ$ -0.1021920761-33.34%
90 ວັນ$ -0.4112772669473819-57.30%

SteakHut Finance (STEAK) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ SteakHut Finance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.303062
$ 0.303062$ 0.303062

$ 0.312446
$ 0.312446$ 0.312446

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

+0.60%

-0.79%

-20.75%

SteakHut Finance (STEAK) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 536.80K
$ 536.80K$ 536.80K

--
----

1.75M
1.75M 1.75M

ແມ່ນຫຍັງ SteakHut Finance (STEAK)

SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

STEAK ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 STEAK ເຖິງ VND
8,063.70545
1 STEAK ເຖິງ AUD
A$0.4749665
1 STEAK ເຖິງ GBP
0.2298225
1 STEAK ເຖິງ EUR
0.2696584
1 STEAK ເຖິງ USD
$0.30643
1 STEAK ເຖິງ MYR
RM1.3084561
1 STEAK ເຖິງ TRY
11.8190051
1 STEAK ເຖິງ JPY
¥44.401707
1 STEAK ເຖິງ RUB
25.3386967
1 STEAK ເຖິງ INR
25.9331709
1 STEAK ເຖິງ IDR
Rp5,023.4418192
1 STEAK ເຖິງ KRW
429.1736008
1 STEAK ເຖິງ PHP
17.0558938
1 STEAK ເຖິງ EGP
￡E.15.5543868
1 STEAK ເຖິງ BRL
R$1.7313295
1 STEAK ເຖິງ CAD
C$0.4228734
1 STEAK ເຖິງ BDT
37.353817
1 STEAK ເຖິງ NGN
491.0724608
1 STEAK ເຖິງ UAH
12.747488
1 STEAK ເຖິງ VES
Bs26.35298
1 STEAK ເຖິງ PKR
Rs86.3887456
1 STEAK ເຖິງ KZT
157.7072638
1 STEAK ເຖິງ THB
฿10.142833
1 STEAK ເຖິງ TWD
NT$9.4104653
1 STEAK ເຖິງ AED
د.إ1.1245981
1 STEAK ເຖິງ CHF
Fr0.2512726
1 STEAK ເຖິງ HKD
HK$2.3748325
1 STEAK ເຖິງ MAD
.د.م2.8375418
1 STEAK ເຖິງ MXN
$5.9998994