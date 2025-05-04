Steakhouse USDC Morpho Vault ລາຄາ (STEAKUSDC)
ລາຄາສົດຂອງ Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.083USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 128.69MUSD. STEAKUSDC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSteakhouse USDC Morpho Vaultຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Steakhouse USDC Morpho Vault ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.03%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 118.82M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSTEAKUSDC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.STEAKUSDC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Steakhouse USDC Morpho Vault ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00028222.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSteakhouse USDC Morpho Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0034909422.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Steakhouse USDC Morpho Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0072972540.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Steakhouse USDC Morpho Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0126741013540608.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00028222
|+0.03%
|30 ມື້
|$ +0.0034909422
|+0.32%
|60 ວັນ
|$ +0.0072972540
|+0.67%
|90 ວັນ
|$ +0.0126741013540608
|+1.18%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Steakhouse USDC Morpho Vault: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.01%
+0.03%
+0.10%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The Steakhouse USDC vault aims to optimize yields by lending USDC against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 STEAKUSDC ເຖິງ VND
₫28,499.145
|1 STEAKUSDC ເຖິງ AUD
A$1.67865
|1 STEAKUSDC ເຖິງ GBP
￡0.81225
|1 STEAKUSDC ເຖິງ EUR
€0.95304
|1 STEAKUSDC ເຖິງ USD
$1.083
|1 STEAKUSDC ເຖິງ MYR
RM4.62441
|1 STEAKUSDC ເຖິງ TRY
₺41.77131
|1 STEAKUSDC ເຖິງ JPY
¥156.9267
|1 STEAKUSDC ເຖິງ RUB
₽89.55327
|1 STEAKUSDC ເຖິງ INR
₹91.65429
|1 STEAKUSDC ເຖິງ IDR
Rp17,754.09552
|1 STEAKUSDC ເຖິງ KRW
₩1,516.80648
|1 STEAKUSDC ເຖິງ PHP
₱60.27978
|1 STEAKUSDC ເຖິງ EGP
￡E.54.97308
|1 STEAKUSDC ເຖິງ BRL
R$6.11895
|1 STEAKUSDC ເຖິງ CAD
C$1.49454
|1 STEAKUSDC ເຖິງ BDT
৳132.0177
|1 STEAKUSDC ເຖິງ NGN
₦1,735.57248
|1 STEAKUSDC ເຖິງ UAH
₴45.0528
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Bs93.138
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Rs305.31936
|1 STEAKUSDC ເຖິງ KZT
₸557.37678
|1 STEAKUSDC ເຖິງ THB
฿35.8473
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NT$33.25893
|1 STEAKUSDC ເຖິງ AED
د.إ3.97461
|1 STEAKUSDC ເຖິງ CHF
Fr0.88806
|1 STEAKUSDC ເຖິງ HKD
HK$8.39325
|1 STEAKUSDC ເຖິງ MAD
.د.م10.02858
|1 STEAKUSDC ເຖິງ MXN
$21.20514