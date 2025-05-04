ໂລໂກ້ Steakhouse PYUSD Morpho Vault

Steakhouse PYUSD Morpho Vault ລາຄາ (STEAKPYUSD)

USD

Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1.045
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0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.045USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. STEAKPYUSD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSteakhouse PYUSD Morpho Vaultຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Steakhouse PYUSD Morpho Vault ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.02%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSTEAKPYUSD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.STEAKPYUSD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Steakhouse PYUSD Morpho Vault ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000240790913496.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSteakhouse PYUSD Morpho Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0019043035.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Steakhouse PYUSD Morpho Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0050127605.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Steakhouse PYUSD Morpho Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0069389483600091.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000240790913496-0.02%
30 ມື້$ +0.0019043035+0.18%
60 ວັນ$ +0.0050127605+0.48%
90 ວັນ$ +0.0069389483600091+0.67%

Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Steakhouse PYUSD Morpho Vault: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1.044
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$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.051
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-0.03%

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Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

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ແມ່ນຫຍັງ Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD)

Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Steakhouse PYUSD Morpho Vault (STEAKPYUSD) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Steakhouse PYUSD Morpho Vault(STEAKPYUSD)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

STEAKPYUSD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 STEAKPYUSD ເຖິງ VND
27,499.175
1 STEAKPYUSD ເຖິງ AUD
A$1.61975
1 STEAKPYUSD ເຖິງ GBP
0.78375
1 STEAKPYUSD ເຖິງ EUR
0.9196
1 STEAKPYUSD ເຖິງ USD
$1.045
1 STEAKPYUSD ເຖິງ MYR
RM4.46215
1 STEAKPYUSD ເຖິງ TRY
40.30565
1 STEAKPYUSD ເຖິງ JPY
¥151.4205
1 STEAKPYUSD ເຖິງ RUB
86.41105
1 STEAKPYUSD ເຖິງ INR
88.43835
1 STEAKPYUSD ເຖິງ IDR
Rp17,131.1448
1 STEAKPYUSD ເຖິງ KRW
1,463.5852
1 STEAKPYUSD ເຖິງ PHP
58.1647
1 STEAKPYUSD ເຖິງ EGP
￡E.53.03375
1 STEAKPYUSD ເຖິງ BRL
R$5.90425
1 STEAKPYUSD ເຖິງ CAD
C$1.4421
1 STEAKPYUSD ເຖິງ BDT
127.3855
1 STEAKPYUSD ເຖິງ NGN
1,674.6752
1 STEAKPYUSD ເຖິງ UAH
43.472
1 STEAKPYUSD ເຖິງ VES
Bs91.96
1 STEAKPYUSD ເຖິງ PKR
Rs294.6064
1 STEAKPYUSD ເຖິງ KZT
537.8197
1 STEAKPYUSD ເຖິງ THB
฿34.5895
1 STEAKPYUSD ເຖິງ TWD
NT$32.09195
1 STEAKPYUSD ເຖິງ AED
د.إ3.83515
1 STEAKPYUSD ເຖິງ CHF
Fr0.8569
1 STEAKPYUSD ເຖິງ HKD
HK$8.09875
1 STEAKPYUSD ເຖິງ MAD
.د.م9.6767
1 STEAKPYUSD ເຖິງ MXN
$20.4611