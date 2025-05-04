STASIS EURO ລາຄາ (EURS)
ລາຄາສົດຂອງ STASIS EURO (EURS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.13USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 140.48MUSD. EURS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSTASIS EUROຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- STASIS EURO ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.28%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 124.13M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງEURS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.EURS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ STASIS EURO ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00320079.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSTASIS EURO ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0266301450.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ STASIS EURO ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0766990890.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ STASIS EURO ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1059758972630956.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00320079
|+0.28%
|30 ມື້
|$ +0.0266301450
|+2.36%
|60 ວັນ
|$ +0.0766990890
|+6.79%
|90 ວັນ
|$ +0.1059758972630956
|+10.35%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ STASIS EURO: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.60%
+0.28%
-0.96%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 EURS ເຖິງ VND
₫29,735.95
|1 EURS ເຖິງ AUD
A$1.7515
|1 EURS ເຖິງ GBP
￡0.8475
|1 EURS ເຖິງ EUR
€0.9944
|1 EURS ເຖິງ USD
$1.13
|1 EURS ເຖິງ MYR
RM4.8251
|1 EURS ເຖິງ TRY
₺43.5841
|1 EURS ເຖິງ JPY
¥163.737
|1 EURS ເຖິງ RUB
₽93.4397
|1 EURS ເຖິງ INR
₹95.6319
|1 EURS ເຖິງ IDR
Rp18,524.5872
|1 EURS ເຖິງ KRW
₩1,582.6328
|1 EURS ເຖິງ PHP
₱62.8958
|1 EURS ເຖິງ EGP
￡E.57.3588
|1 EURS ເຖິງ BRL
R$6.3845
|1 EURS ເຖິງ CAD
C$1.5594
|1 EURS ເຖິງ BDT
৳137.747
|1 EURS ເຖິງ NGN
₦1,810.8928
|1 EURS ເຖິງ UAH
₴47.008
|1 EURS ເຖິງ VES
Bs97.18
|1 EURS ເຖິງ PKR
Rs318.5696
|1 EURS ເຖິງ KZT
₸581.5658
|1 EURS ເຖິງ THB
฿37.403
|1 EURS ເຖິງ TWD
NT$34.7023
|1 EURS ເຖິງ AED
د.إ4.1471
|1 EURS ເຖິງ CHF
Fr0.9266
|1 EURS ເຖິງ HKD
HK$8.7575
|1 EURS ເຖິງ MAD
.د.م10.4638
|1 EURS ເຖິງ MXN
$22.1254