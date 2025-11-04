ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດStaked msUSDຂອງມື້ນີ້0.694562 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດSMSUSDລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວSMSUSDໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SMSUSD

SMSUSD ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ SMSUSD

SMSUSD ເຈ້ຍຂາວ

SMSUSD ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

SMSUSD Tokenomics

SMSUSD ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Staked msUSD

Staked msUSD ລາຄາ (SMSUSD)

1 SMSUSD ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.694562
$0.694562
0.00%1D
Staked msUSD (SMSUSD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:48:40 (UTC+8)

Staked msUSD (SMSUSD)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0
$ 0
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0
$ 0
ສູງກວ່າ 24H

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.025
$ 1.025

$ 0.694559
$ 0.694559

--

--

0.00%

0.00%

Staked msUSD (SMSUSD) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.694562. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, SMSUSDມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. SMSUSDລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.025, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.694559.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, SMSUSDມີການປ່ຽນແປງ--ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, --24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ 0.00%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Staked msUSD (SMSUSD) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 4.06M
$ 4.06M

--
--

$ 1.60M
$ 1.60M

2.31M
2.31M

2,309,780.114069606
2,309,780.114069606

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານStaked msUSDການຊື້ຂາຍ$ 4.06M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງSMSUSDແມ່ນ2.31Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ2309780.114069606. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.60M.

Staked msUSD (SMSUSD) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Staked msUSD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງStaked msUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2217055795.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Staked msUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2217055795.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Staked msUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.3256551035380028.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0--
30 ມື້$ -0.2217055795-31.92%
60 ວັນ$ -0.2217055795-31.92%
90 ວັນ$ -0.3256551035380028-31.92%

ແມ່ນຫຍັງ Staked msUSD (SMSUSD)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Staked msUSD ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Staked msUSD (SMSUSD) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Staked msUSD (SMSUSD) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບStaked msUSD.

ກວດເບິ່ງການStaked msUSDຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

SMSUSD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Staked msUSD (SMSUSD) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງStaked msUSD (SMSUSD) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ SMSUSD ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Staked msUSD(SMSUSD)

ມື້ນີ້ມີStaked msUSD (SMSUSD) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ SMSUSDແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.694562 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາSMSUSDປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​SMSUSDປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.694562. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງStaked msUSD?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງSMSUSD​ແມ່ນ​$ 4.06M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງSMSUSD?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນSMSUSDແມ່ນ 2.31M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງSMSUSD?
SMSUSD ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1.025 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງSMSUSD?
SMSUSDຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.694559 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດSMSUSD?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການSMSUSDແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້SMSUSDຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
SMSUSD ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງSMSUSDການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:48:40 (UTC+8)

Staked msUSD (SMSUSD) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

$104,216.82

$3,498.28

$159.47

$1.0002

$1.1954

