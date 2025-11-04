ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດStaked Aria Premier Launchຂອງມື້ນີ້0.953014 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດSTAPLລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວSTAPLໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ STAPL

STAPL ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ STAPL

STAPL ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

STAPL Tokenomics

STAPL ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Staked Aria Premier Launch

Staked Aria Premier Launch ລາຄາ (STAPL)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 STAPL ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.953013
$0.953013$0.953013
+0.30%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ.
USD
Staked Aria Premier Launch (STAPL) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:55:10 (UTC+8)

Staked Aria Premier Launch (STAPL)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.946455
$ 0.946455$ 0.946455
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.958038
$ 0.958038$ 0.958038
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.946455
$ 0.946455$ 0.946455

$ 0.958038
$ 0.958038$ 0.958038

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 0.871702
$ 0.871702$ 0.871702

-0.00%

+0.32%

-2.56%

-2.56%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.953014. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, STAPLມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.946455 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.958038, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. STAPLລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.042, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.871702.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, STAPLມີການປ່ຽນແປງ-0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.32%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -2.56%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 8.05M
$ 8.05M$ 8.05M

--
----

$ 8.05M
$ 8.05M$ 8.05M

8.44M
8.44M 8.44M

8,442,634.027471224
8,442,634.027471224 8,442,634.027471224

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານStaked Aria Premier Launchການຊື້ຂາຍ$ 8.05M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງSTAPLແມ່ນ8.44Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ8442634.027471224. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 8.05M.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Staked Aria Premier Launch ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00302624.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງStaked Aria Premier Launch ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0157933480.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Staked Aria Premier Launch ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0021388493.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Staked Aria Premier Launch ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0085592725953995.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00302624+0.32%
30 ມື້$ +0.0157933480+1.66%
60 ວັນ$ +0.0021388493+0.22%
90 ວັນ$ +0.0085592725953995+0.91%

ແມ່ນຫຍັງ Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Staked Aria Premier Launch (STAPL) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Staked Aria Premier Launch ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Staked Aria Premier Launch (STAPL) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Staked Aria Premier Launch (STAPL) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບStaked Aria Premier Launch.

ກວດເບິ່ງການStaked Aria Premier Launchຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

STAPL ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງStaked Aria Premier Launch (STAPL) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ STAPL ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Staked Aria Premier Launch(STAPL)

ມື້ນີ້ມີStaked Aria Premier Launch (STAPL) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ STAPLແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.953014 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາSTAPLປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​STAPLປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.953014. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງStaked Aria Premier Launch?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງSTAPL​ແມ່ນ​$ 8.05M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງSTAPL?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນSTAPLແມ່ນ 8.44M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງSTAPL?
STAPL ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1.042 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງSTAPL?
STAPLຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.871702 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດSTAPL?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການSTAPLແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້STAPLຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
STAPL ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງSTAPLການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:55:10 (UTC+8)

Staked Aria Premier Launch (STAPL) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

