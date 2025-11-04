ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດStacy Staked XTZຂອງມື້ນີ້0.537154 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດSTXTZລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວSTXTZໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ STXTZ

STXTZ ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ STXTZ

STXTZ ເຈ້ຍຂາວ

STXTZ ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

STXTZ Tokenomics

STXTZ ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Stacy Staked XTZ

Stacy Staked XTZ ລາຄາ (STXTZ)

1 STXTZ ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.538162
$0.538162$0.538162
-6.20%1D
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ.
Stacy Staked XTZ (STXTZ) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:55:03 (UTC+8)

Stacy Staked XTZ (STXTZ)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.538326
$ 0.538326$ 0.538326
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.577639
$ 0.577639$ 0.577639
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.538326
$ 0.538326$ 0.538326

$ 0.577639
$ 0.577639$ 0.577639

$ 1.06
$ 1.06$ 1.06

$ 0.464512
$ 0.464512$ 0.464512

-1.34%

-6.32%

-14.98%

-14.98%

Stacy Staked XTZ (STXTZ) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.537154. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, STXTZມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.538326 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.577639, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. STXTZລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.06, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.464512.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, STXTZມີການປ່ຽນແປງ-1.34%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -6.32%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -14.98%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

--
----

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

8.96M
8.96M 8.96M

8,955,154.362978
8,955,154.362978 8,955,154.362978

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານStacy Staked XTZການຊື້ຂາຍ$ 4.84M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງSTXTZແມ່ນ8.96Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ8955154.362978. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 4.84M.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Stacy Staked XTZ ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0362440995577615.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງStacy Staked XTZ ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.1516480818.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Stacy Staked XTZ ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2028533074.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Stacy Staked XTZ ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2475418562017052.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0362440995577615-6.32%
30 ມື້$ -0.1516480818-28.23%
60 ວັນ$ -0.2028533074-37.76%
90 ວັນ$ -0.2475418562017052-31.54%

ແມ່ນຫຍັງ Stacy Staked XTZ (STXTZ)

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Stacy Staked XTZ ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Stacy Staked XTZ (STXTZ) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບStacy Staked XTZ.

ກວດເບິ່ງການStacy Staked XTZຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

STXTZ ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງStacy Staked XTZ (STXTZ) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ STXTZ ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Stacy Staked XTZ(STXTZ)

ມື້ນີ້ມີStacy Staked XTZ (STXTZ) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ STXTZແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.537154 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາSTXTZປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​STXTZປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.537154. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງStacy Staked XTZ?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງSTXTZ​ແມ່ນ​$ 4.84M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງSTXTZ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນSTXTZແມ່ນ 8.96M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງSTXTZ?
STXTZ ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1.06 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງSTXTZ?
STXTZຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.464512 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດSTXTZ?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການSTXTZແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້STXTZຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
STXTZ ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງSTXTZການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:55:03 (UTC+8)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

