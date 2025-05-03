Spring Staked SUI ລາຄາ (SSUI)
ລາຄາສົດຂອງ Spring Staked SUI (SSUI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 3.47USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 28.76MUSD. SSUI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSpring Staked SUIຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Spring Staked SUI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -4.85%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 8.30M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSSUI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SSUI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Spring Staked SUI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.17675678992873.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSpring Staked SUI ຖຶງ USD ເປັນ $ +1.5508061540.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Spring Staked SUI ຖຶງ USD ເປັນ $ +1.1151292630.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Spring Staked SUI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.319628416356395.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.17675678992873
|-4.85%
|30 ມື້
|$ +1.5508061540
|+44.69%
|60 ວັນ
|$ +1.1151292630
|+32.14%
|90 ວັນ
|$ -0.319628416356395
|-8.43%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Spring Staked SUI: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.10%
-4.85%
-1.63%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SSUI ເຖິງ VND
₫91,313.05
|1 SSUI ເຖິງ AUD
A$5.3785
|1 SSUI ເຖິງ GBP
￡2.6025
|1 SSUI ເຖິງ EUR
€3.0536
|1 SSUI ເຖິງ USD
$3.47
|1 SSUI ເຖິງ MYR
RM14.8169
|1 SSUI ເຖິງ TRY
₺133.8379
|1 SSUI ເຖິງ JPY
¥502.803
|1 SSUI ເຖິງ RUB
₽287.1078
|1 SSUI ເຖິງ INR
₹293.6661
|1 SSUI ເຖິງ IDR
Rp56,885.2368
|1 SSUI ເຖິງ KRW
₩4,859.9432
|1 SSUI ເຖິງ PHP
₱193.1402
|1 SSUI ເຖິງ EGP
￡E.176.1372
|1 SSUI ເຖິງ BRL
R$19.6055
|1 SSUI ເຖິງ CAD
C$4.7886
|1 SSUI ເຖິງ BDT
৳422.993
|1 SSUI ເຖິງ NGN
₦5,560.8832
|1 SSUI ເຖິງ UAH
₴144.352
|1 SSUI ເຖິງ VES
Bs298.42
|1 SSUI ເຖິງ PKR
Rs978.2624
|1 SSUI ເຖິງ KZT
₸1,785.8702
|1 SSUI ເຖິງ THB
฿114.857
|1 SSUI ເຖິງ TWD
NT$106.5637
|1 SSUI ເຖິງ AED
د.إ12.7349
|1 SSUI ເຖິງ CHF
Fr2.8454
|1 SSUI ເຖິງ HKD
HK$26.8925
|1 SSUI ເຖິງ MAD
.د.م32.1322
|1 SSUI ເຖິງ MXN
$67.9426