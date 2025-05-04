ໂລໂກ້ Spectre

Spectre ລາຄາ (SPR)

USD

Spectre (SPR) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00105726
$0.00105726$0.00105726
-10.40%(1D)

ລາຄາຂອງ Spectre (SPR) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Spectre (SPR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00105726USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 342.28KUSD. SPR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSpectreຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Spectre ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -10.44%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 323.74M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSPR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SPR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Spectre (SPR) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Spectre ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000123278872091382.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSpectre ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001973154.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Spectre ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002775239.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Spectre ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000958944159725164.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000123278872091382-10.44%
30 ມື້$ +0.0001973154+18.66%
60 ວັນ$ -0.0002775239-26.24%
90 ວັນ$ -0.000958944159725164-47.56%

Spectre (SPR) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Spectre: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0010127
$ 0.0010127$ 0.0010127

$ 0.0011811
$ 0.0011811$ 0.0011811

$ 0.00994446
$ 0.00994446$ 0.00994446

-0.06%

-10.44%

+33.04%

Spectre (SPR) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 342.28K
$ 342.28K$ 342.28K

--
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323.74M
323.74M 323.74M

ແມ່ນຫຍັງ Spectre (SPR)

Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Spectre(SPR)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SPR ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SPR ເຖິງ VND
27.8217969
1 SPR ເຖິງ AUD
A$0.001638753
1 SPR ເຖິງ GBP
0.000792945
1 SPR ເຖິງ EUR
0.0009303888
1 SPR ເຖິງ USD
$0.00105726
1 SPR ເຖິງ MYR
RM0.0045145002
1 SPR ເຖິງ TRY
0.0407785182
1 SPR ເຖິງ JPY
¥0.153196974
1 SPR ເຖິງ RUB
0.0874248294
1 SPR ເຖິງ INR
0.0894759138
1 SPR ເຖິງ IDR
Rp17.3321283744
1 SPR ເຖິງ KRW
1.4807560656
1 SPR ເຖິງ PHP
0.0588470916
1 SPR ເຖິງ EGP
￡E.0.0536665176
1 SPR ເຖິງ BRL
R$0.005973519
1 SPR ເຖິງ CAD
C$0.0014590188
1 SPR ເຖິງ BDT
0.128879994
1 SPR ເຖິງ NGN
1.6943225856
1 SPR ເຖິງ UAH
0.043982016
1 SPR ເຖິງ VES
Bs0.09092436
1 SPR ເຖິງ PKR
Rs0.2980627392
1 SPR ເຖິງ KZT
0.5441294316
1 SPR ເຖິງ THB
฿0.034995306
1 SPR ເຖິງ TWD
NT$0.0324684546
1 SPR ເຖິງ AED
د.إ0.0038801442
1 SPR ເຖິງ CHF
Fr0.0008669532
1 SPR ເຖິງ HKD
HK$0.008193765
1 SPR ເຖິງ MAD
.د.م0.0097902276
1 SPR ເຖິງ MXN
$0.0207011508