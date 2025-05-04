Speciex ລາຄາ (SPEX)
ລາຄາສົດຂອງ Speciex (SPEX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00185675USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 466.50KUSD. SPEX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSpeciexຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Speciex ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +3.99%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 251.25M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSPEX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SPEX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Speciex ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSpeciex ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003186487.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Speciex ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001984899.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Speciex ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+3.99%
|30 ມື້
|$ -0.0003186487
|-17.16%
|60 ວັນ
|$ -0.0001984899
|-10.69%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Speciex: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.93%
+3.99%
-5.68%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SPEX ເຖິງ VND
₫48.86037625
|1 SPEX ເຖິງ AUD
A$0.0028779625
|1 SPEX ເຖິງ GBP
￡0.0013925625
|1 SPEX ເຖິງ EUR
€0.00163394
|1 SPEX ເຖິງ USD
$0.00185675
|1 SPEX ເຖິງ MYR
RM0.0079283225
|1 SPEX ເຖິງ TRY
₺0.0716148475
|1 SPEX ເຖິງ JPY
¥0.269043075
|1 SPEX ເຖິງ RUB
₽0.1535346575
|1 SPEX ເຖິງ INR
₹0.1571367525
|1 SPEX ເຖິງ IDR
Rp30.43851972
|1 SPEX ເຖິງ KRW
₩2.60048978
|1 SPEX ເຖິງ PHP
₱0.103346705
|1 SPEX ເຖິງ EGP
￡E.0.09424863
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R$0.0104906375
|1 SPEX ເຖິງ CAD
C$0.002562315
|1 SPEX ເຖິງ BDT
৳0.226337825
|1 SPEX ເຖິງ NGN
₦2.97555328
|1 SPEX ເຖິງ UAH
₴0.0772408
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Bs0.1596805
|1 SPEX ເຖິງ PKR
Rs0.52345496
|1 SPEX ເຖິງ KZT
₸0.955594955
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฿0.061458425
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NT$0.0570207925
|1 SPEX ເຖິງ AED
د.إ0.0068142725
|1 SPEX ເຖິງ CHF
Fr0.001522535
|1 SPEX ເຖິງ HKD
HK$0.0143898125
|1 SPEX ເຖິງ MAD
.د.م0.017193505
|1 SPEX ເຖິງ MXN
$0.036355165