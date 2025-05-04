ໂລໂກ້ Solv Protocol SolvBTC

Solv Protocol SolvBTC ລາຄາ (SOLVBTC)

USD

Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$96,249
$96,249$96,249
-1.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 96,251USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.41BUSD. SOLVBTC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSolv Protocol SolvBTCຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Solv Protocol SolvBTC ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.31%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 14.71K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSOLVBTC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SOLVBTC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Solv Protocol SolvBTC ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -1,280.3932211506.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSolv Protocol SolvBTC ຖຶງ USD ເປັນ $ +16,809.6115185000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Solv Protocol SolvBTC ຖຶງ USD ເປັນ $ +16,159.8691430000.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Solv Protocol SolvBTC ຖຶງ USD ເປັນ $ -1,719.46975047012.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -1,280.3932211506-1.31%
30 ມື້$ +16,809.6115185000+17.46%
60 ວັນ$ +16,159.8691430000+16.79%
90 ວັນ$ -1,719.46975047012-1.75%

Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Solv Protocol SolvBTC: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 95,758
$ 95,758$ 95,758

$ 97,531
$ 97,531$ 97,531

$ 108,929
$ 108,929$ 108,929

-0.05%

-1.31%

+2.15%

Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.41B
$ 1.41B$ 1.41B

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14.71K
14.71K 14.71K

ແມ່ນຫຍັງ Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC)

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) ຊັບພະຍາກອນ

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ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Solv Protocol SolvBTC(SOLVBTC)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SOLVBTC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SOLVBTC ເຖິງ VND
2,532,845,065
1 SOLVBTC ເຖິງ AUD
A$149,189.05
1 SOLVBTC ເຖິງ GBP
72,188.25
1 SOLVBTC ເຖິງ EUR
84,700.88
1 SOLVBTC ເຖິງ USD
$96,251
1 SOLVBTC ເຖິງ MYR
RM410,991.77
1 SOLVBTC ເຖິງ TRY
3,712,401.07
1 SOLVBTC ເຖິງ JPY
¥13,946,769.9
1 SOLVBTC ເຖິງ RUB
7,958,995.19
1 SOLVBTC ເຖິງ INR
8,145,722.13
1 SOLVBTC ເຖິງ IDR
Rp1,577,884,993.44
1 SOLVBTC ເຖິງ KRW
134,805,300.56
1 SOLVBTC ເຖິງ PHP
5,357,330.66
1 SOLVBTC ເຖິງ EGP
￡E.4,885,700.76
1 SOLVBTC ເຖິງ BRL
R$543,818.15
1 SOLVBTC ເຖິງ CAD
C$132,826.38
1 SOLVBTC ເຖິງ BDT
11,732,996.9
1 SOLVBTC ເຖິງ NGN
154,248,002.56
1 SOLVBTC ເຖິງ UAH
4,004,041.6
1 SOLVBTC ເຖິງ VES
Bs8,277,586
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Rs27,135,081.92
1 SOLVBTC ເຖິງ KZT
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NT$2,955,868.21
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د.إ353,241.17
1 SOLVBTC ເຖິງ CHF
Fr78,925.82
1 SOLVBTC ເຖິງ HKD
HK$745,945.25
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.د.م891,284.26
1 SOLVBTC ເຖິງ MXN
$1,884,594.58