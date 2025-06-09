ໂລໂກ້ Solv Protocol BTC

Solv Protocol BTC ລາຄາ (SOLVBTC)

USD

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$107,173
$107,173$107,173
+1.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Solv Protocol BTC (SOLVBTC) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Solv Protocol BTC (SOLVBTC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 107,172USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 979.44MUSD. SOLVBTC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSolv Protocol BTCຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Solv Protocol BTC ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +1.38%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 9.15K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSOLVBTC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SOLVBTC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Solv Protocol BTC ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +1,462.99.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSolv Protocol BTC ຖຶງ USD ເປັນ $ +3,659.0449896000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Solv Protocol BTC ຖຶງ USD ເປັນ $ +33,576.0873552000.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Solv Protocol BTC ຖຶງ USD ເປັນ $ +26,134.85205649836.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +1,462.99+1.38%
30 ມື້$ +3,659.0449896000+3.41%
60 ວັນ$ +33,576.0873552000+31.33%
90 ວັນ$ +26,134.85205649836+32.25%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Solv Protocol BTC: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 105,094
$ 105,094$ 105,094

$ 107,554
$ 107,554$ 107,554

$ 111,685
$ 111,685$ 111,685

-0.34%

+1.38%

+2.88%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 979.44M
$ 979.44M$ 979.44M

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9.15K
9.15K 9.15K

ແມ່ນຫຍັງ Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Solv Protocol BTC(SOLVBTC)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SOLVBTC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SOLVBTC ເຖິງ VND
2,820,231,180
1 SOLVBTC ເຖິງ AUD
A$163,973.16
1 SOLVBTC ເຖິງ GBP
78,235.56
1 SOLVBTC ເຖິງ EUR
93,239.64
1 SOLVBTC ເຖິງ USD
$107,172
1 SOLVBTC ເຖິງ MYR
RM453,337.56
1 SOLVBTC ເຖິງ TRY
4,203,285.84
1 SOLVBTC ເຖິງ JPY
¥15,504,573.24
1 SOLVBTC ເຖິງ RUB
8,466,588
1 SOLVBTC ເຖິງ INR
9,182,496.96
1 SOLVBTC ເຖິງ IDR
Rp1,756,917,751.68
1 SOLVBTC ເຖິງ KRW
145,416,328.2
1 SOLVBTC ເຖິງ PHP
5,981,269.32
1 SOLVBTC ເຖິງ EGP
￡E.5,318,946.36
1 SOLVBTC ເຖິງ BRL
R$598,019.76
1 SOLVBTC ເຖິງ CAD
C$145,753.92
1 SOLVBTC ເຖິງ BDT
13,097,490.12
1 SOLVBTC ເຖິງ NGN
167,194,750.32
1 SOLVBTC ເຖິງ UAH
4,452,996.6
1 SOLVBTC ເຖິງ VES
Bs10,502,856
1 SOLVBTC ເຖິງ PKR
Rs30,239,651.52
1 SOLVBTC ເຖິງ KZT
54,539,830.8
1 SOLVBTC ເຖິງ THB
฿3,507,739.56
1 SOLVBTC ເຖິງ TWD
NT$3,208,729.68
1 SOLVBTC ເຖິງ AED
د.إ393,321.24
1 SOLVBTC ເຖິງ CHF
Fr87,881.04
1 SOLVBTC ເຖິງ HKD
HK$840,228.48
1 SOLVBTC ເຖິງ MAD
.د.م981,695.52
1 SOLVBTC ເຖິງ MXN
$2,041,626.6