Solmax ລາຄາ (SOLMAX)
ລາຄາສົດຂອງ Solmax (SOLMAX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.068524USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 20.53KUSD. SOLMAX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSolmaxຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Solmax ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +12.98%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 299.56K USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSOLMAX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SOLMAX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Solmax ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00787508.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSolmax ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0638544868.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Solmax ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0659214447.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Solmax ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00787508
|+12.98%
|30 ມື້
|$ -0.0638544868
|-93.18%
|60 ວັນ
|$ -0.0659214447
|-96.20%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Solmax: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.38%
+12.98%
-26.19%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SOLMAX ເຖິງ VND
₫1,803.20906
|1 SOLMAX ເຖິງ AUD
A$0.1062122
|1 SOLMAX ເຖິງ GBP
￡0.051393
|1 SOLMAX ເຖິງ EUR
€0.06030112
|1 SOLMAX ເຖິງ USD
$0.068524
|1 SOLMAX ເຖິງ MYR
RM0.29259748
|1 SOLMAX ເຖິງ TRY
₺2.64297068
|1 SOLMAX ເຖິງ JPY
¥9.9291276
|1 SOLMAX ເຖິງ RUB
₽5.66624956
|1 SOLMAX ເຖິງ INR
₹5.79918612
|1 SOLMAX ເຖິງ IDR
Rp1,123.34408256
|1 SOLMAX ເຖິງ KRW
₩95.97197344
|1 SOLMAX ເຖິງ PHP
₱3.81404584
|1 SOLMAX ເຖິງ EGP
￡E.3.47827824
|1 SOLMAX ເຖິງ BRL
R$0.3871606
|1 SOLMAX ເຖິງ CAD
C$0.09456312
|1 SOLMAX ເຖິງ BDT
৳8.3530756
|1 SOLMAX ເຖິງ NGN
₦109.81382144
|1 SOLMAX ເຖິງ UAH
₴2.8505984
|1 SOLMAX ເຖິງ VES
Bs5.893064
|1 SOLMAX ເຖິງ PKR
Rs19.31828608
|1 SOLMAX ເຖິງ KZT
₸35.26656184
|1 SOLMAX ເຖິງ THB
฿2.2681444
|1 SOLMAX ເຖິງ TWD
NT$2.10437204
|1 SOLMAX ເຖິງ AED
د.إ0.25148308
|1 SOLMAX ເຖິງ CHF
Fr0.05618968
|1 SOLMAX ເຖິງ HKD
HK$0.531061
|1 SOLMAX ເຖິງ MAD
.د.م0.63453224
|1 SOLMAX ເຖິງ MXN
$1.34169992