ໂລໂກ້ SOLAPE

SOLAPE ລາຄາ (SOLAPE)

USD

SOLAPE (SOLAPE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00025834
$0.00025834$0.00025834
+22.70%(1D)

ລາຄາຂອງ SOLAPE (SOLAPE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ SOLAPE (SOLAPE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00025832USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 77.08KUSD. SOLAPE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSOLAPEຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- SOLAPE ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +22.72%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 298.40M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSOLAPE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SOLAPE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

SOLAPE (SOLAPE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ SOLAPE ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSOLAPE ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000535733.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SOLAPE ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000389635.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SOLAPE ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00017866928186900214.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+22.72%
30 ມື້$ +0.0000535733+20.74%
60 ວັນ$ -0.0000389635-15.08%
90 ວັນ$ -0.00017866928186900214-40.88%

SOLAPE (SOLAPE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ SOLAPE: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00021049
$ 0.00021049$ 0.00021049

$ 0.00025834
$ 0.00025834$ 0.00025834

$ 0.099246
$ 0.099246$ 0.099246

+16.74%

+22.72%

+29.15%

SOLAPE (SOLAPE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 77.08K
$ 77.08K$ 77.08K

--
----

298.40M
298.40M 298.40M

ແມ່ນຫຍັງ SOLAPE (SOLAPE)

SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

SOLAPE (SOLAPE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ SOLAPE(SOLAPE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SOLAPE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SOLAPE ເຖິງ VND
6.7976908
1 SOLAPE ເຖິງ AUD
A$0.000400396
1 SOLAPE ເຖິງ GBP
0.00019374
1 SOLAPE ເຖິງ EUR
0.0002273216
1 SOLAPE ເຖິງ USD
$0.00025832
1 SOLAPE ເຖິງ MYR
RM0.0011030264
1 SOLAPE ເຖິງ TRY
0.0099634024
1 SOLAPE ເຖິງ JPY
¥0.037430568
1 SOLAPE ເຖິງ RUB
0.0213604808
1 SOLAPE ເຖິງ INR
0.0218616216
1 SOLAPE ເຖິງ IDR
Rp4.2347534208
1 SOLAPE ເຖິງ KRW
0.3617926592
1 SOLAPE ເຖິງ PHP
0.0143780912
1 SOLAPE ເຖິງ EGP
￡E.0.0131123232
1 SOLAPE ເຖິງ BRL
R$0.001459508
1 SOLAPE ເຖິງ CAD
C$0.0003564816
1 SOLAPE ເຖິງ BDT
0.031489208
1 SOLAPE ເຖິງ NGN
0.4139732992
1 SOLAPE ເຖິງ UAH
0.010746112
1 SOLAPE ເຖິງ VES
Bs0.02273216
1 SOLAPE ເຖິງ PKR
Rs0.0728255744
1 SOLAPE ເຖິງ KZT
0.1329469712
1 SOLAPE ເຖິງ THB
฿0.008550392
1 SOLAPE ເຖິງ TWD
NT$0.0079330072
1 SOLAPE ເຖິງ AED
د.إ0.0009480344
1 SOLAPE ເຖິງ CHF
Fr0.0002118224
1 SOLAPE ເຖິງ HKD
HK$0.00200198
1 SOLAPE ເຖິງ MAD
.د.م0.0023920432
1 SOLAPE ເຖິງ MXN
$0.0050579056