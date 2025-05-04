Solana Summer ລາຄາ (SUMMER)
ລາຄາສົດຂອງ Solana Summer (SUMMER) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00010686USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 87.43KUSD. SUMMER ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSolana Summerຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Solana Summer ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -14.98%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 818.17M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSUMMER ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SUMMER MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Solana Summer ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSolana Summer ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001462739.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Solana Summer ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001765989.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Solana Summer ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.000087141478730561806.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-14.98%
|30 ມື້
|$ +0.0001462739
|+136.88%
|60 ວັນ
|$ +0.0001765989
|+165.26%
|90 ວັນ
|$ +0.000087141478730561806
|+441.93%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Solana Summer: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-1.06%
-14.98%
+15.66%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Pixel by pixel, for the memes! Burn your favorite token, and claim pixel space for culture. JPEG stay.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SUMMER ເຖິງ VND
₫2.8120209
|1 SUMMER ເຖິງ AUD
A$0.000165633
|1 SUMMER ເຖິງ GBP
￡0.000080145
|1 SUMMER ເຖິງ EUR
€0.0000940368
|1 SUMMER ເຖິງ USD
$0.00010686
|1 SUMMER ເຖິງ MYR
RM0.0004562922
|1 SUMMER ເຖິງ TRY
₺0.0041215902
|1 SUMMER ເຖິງ JPY
¥0.015484014
|1 SUMMER ເຖິງ RUB
₽0.0088362534
|1 SUMMER ເຖິງ INR
₹0.0090435618
|1 SUMMER ເຖິງ IDR
Rp1.7518029984
|1 SUMMER ເຖິງ KRW
₩0.1496638416
|1 SUMMER ເຖິງ PHP
₱0.0059478276
|1 SUMMER ເຖິງ EGP
￡E.0.0054242136
|1 SUMMER ເຖິງ BRL
R$0.000603759
|1 SUMMER ເຖິງ CAD
C$0.0001474668
|1 SUMMER ເຖິງ BDT
৳0.013026234
|1 SUMMER ເຖິງ NGN
₦0.1712495616
|1 SUMMER ເຖິງ UAH
₴0.004445376
|1 SUMMER ເຖິງ VES
Bs0.00940368
|1 SUMMER ເຖິງ PKR
Rs0.0301259712
|1 SUMMER ເຖິງ KZT
₸0.0549965676
|1 SUMMER ເຖິງ THB
฿0.003537066
|1 SUMMER ເຖິງ TWD
NT$0.0032816706
|1 SUMMER ເຖິງ AED
د.إ0.0003921762
|1 SUMMER ເຖິງ CHF
Fr0.0000876252
|1 SUMMER ເຖິງ HKD
HK$0.000828165
|1 SUMMER ເຖິງ MAD
.د.م0.0009895236
|1 SUMMER ເຖິງ MXN
$0.0020923188