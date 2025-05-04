ໂລໂກ້ Solana ID

Solana ID ລາຄາ (SOLID)

USD

Solana ID (SOLID) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00295807
$0.00295807$0.00295807
-4.40%(1D)

ລາຄາຂອງ Solana ID (SOLID) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Solana ID (SOLID) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00296053USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.23MUSD. SOLID ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSolana IDຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Solana ID ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.24%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 416.73M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSOLID ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SOLID MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Solana ID (SOLID) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Solana ID ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00013115447652463.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSolana ID ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0012845564.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Solana ID ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0018717474.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Solana ID ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00013115447652463-4.24%
30 ມື້$ -0.0012845564-43.38%
60 ວັນ$ -0.0018717474-63.22%
90 ວັນ$ 0--

Solana ID (SOLID) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Solana ID: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00287872
$ 0.00287872$ 0.00287872

$ 0.00310421
$ 0.00310421$ 0.00310421

$ 0.01632385
$ 0.01632385$ 0.01632385

+0.33%

-4.24%

-10.81%

Solana ID (SOLID) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

416.73M
416.73M 416.73M

ແມ່ນຫຍັງ Solana ID (SOLID)

Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Solana ID (SOLID) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Solana ID(SOLID)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SOLID ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SOLID ເຖິງ VND
77.90634695
1 SOLID ເຖິງ AUD
A$0.0045888215
1 SOLID ເຖິງ GBP
0.0022203975
1 SOLID ເຖິງ EUR
0.0026052664
1 SOLID ເຖິງ USD
$0.00296053
1 SOLID ເຖິງ MYR
RM0.0126414631
1 SOLID ເຖິງ TRY
0.1141876421
1 SOLID ເຖິງ JPY
¥0.428980797
1 SOLID ເຖິງ RUB
0.2448062257
1 SOLID ເຖິງ INR
0.2505496539
1 SOLID ເຖິງ IDR
Rp48.5332709232
1 SOLID ເຖິງ KRW
4.1463998968
1 SOLID ເຖິງ PHP
0.1647830998
1 SOLID ເຖິງ EGP
￡E.0.1502765028
1 SOLID ເຖິງ BRL
R$0.0167269945
1 SOLID ເຖິງ CAD
C$0.0040855314
1 SOLID ເຖິງ BDT
0.360888607
1 SOLID ເຖິງ NGN
4.7444269568
1 SOLID ເຖິງ UAH
0.123158048
1 SOLID ເຖິງ VES
Bs0.25460558
1 SOLID ເຖິງ PKR
Rs0.8346326176
1 SOLID ເຖິງ KZT
1.5236663698
1 SOLID ເຖິງ THB
฿0.097993543
1 SOLID ເຖິງ TWD
NT$0.0909178763
1 SOLID ເຖິງ AED
د.إ0.0108651451
1 SOLID ເຖິງ CHF
Fr0.0024276346
1 SOLID ເຖິງ HKD
HK$0.0229441075
1 SOLID ເຖິງ MAD
.د.م0.0274145078
1 SOLID ເຖິງ MXN
$0.0579671774