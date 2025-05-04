ໂລໂກ້ Snapcat

Snapcat ລາຄາ (SNAPCAT)

USD

Snapcat (SNAPCAT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00850787
$0.00850787$0.00850787
-1.40%(1D)

ລາຄາຂອງ Snapcat (SNAPCAT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Snapcat (SNAPCAT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00850787USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 85.59KUSD. SNAPCAT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSnapcatຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Snapcat ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.44%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 10.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSNAPCAT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SNAPCAT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Snapcat (SNAPCAT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Snapcat ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000124698563657645.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSnapcat ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0015329446.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Snapcat ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0031489745.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Snapcat ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.000969587894100783.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000124698563657645-1.44%
30 ມື້$ +0.0015329446+18.02%
60 ວັນ$ -0.0031489745-37.01%
90 ວັນ$ +0.000969587894100783+12.86%

Snapcat (SNAPCAT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Snapcat: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00847321
$ 0.00847321$ 0.00847321

$ 0.00872211
$ 0.00872211$ 0.00872211

$ 0.258497
$ 0.258497$ 0.258497

-0.45%

-1.44%

+6.61%

Snapcat (SNAPCAT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 85.59K
$ 85.59K$ 85.59K

--
----

10.00M
10.00M 10.00M

ແມ່ນຫຍັງ Snapcat (SNAPCAT)

Snapcat is the fusion between a ghost and a cat, giving the start of the socialmedia-cat meta.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Snapcat (SNAPCAT) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Snapcat(SNAPCAT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SNAPCAT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SNAPCAT ເຖິງ VND
223.88459905
1 SNAPCAT ເຖິງ AUD
A$0.0131871985
1 SNAPCAT ເຖິງ GBP
0.0063809025
1 SNAPCAT ເຖິງ EUR
0.0074869256
1 SNAPCAT ເຖິງ USD
$0.00850787
1 SNAPCAT ເຖິງ MYR
RM0.0363286049
1 SNAPCAT ເຖິງ TRY
0.3281485459
1 SNAPCAT ເຖິງ JPY
¥1.232790363
1 SNAPCAT ເຖິງ RUB
0.7035157703
1 SNAPCAT ເຖິງ INR
0.7200210381
1 SNAPCAT ເຖິງ IDR
Rp139.4732563728
1 SNAPCAT ເຖິງ KRW
11.9157824072
1 SNAPCAT ເຖິງ PHP
0.4735480442
1 SNAPCAT ເຖິງ EGP
￡E.0.4318594812
1 SNAPCAT ເຖິງ BRL
R$0.0480694655
1 SNAPCAT ເຖິງ CAD
C$0.0117408606
1 SNAPCAT ເຖິງ BDT
1.037109353
1 SNAPCAT ເຖິງ NGN
13.6343721472
1 SNAPCAT ເຖິງ UAH
0.353927392
1 SNAPCAT ເຖິງ VES
Bs0.74869256
1 SNAPCAT ເຖິງ PKR
Rs2.3985387104
1 SNAPCAT ເຖິງ KZT
4.3786603742
1 SNAPCAT ເຖິງ THB
฿0.281610497
1 SNAPCAT ເຖິງ TWD
NT$0.2612766877
1 SNAPCAT ເຖິງ AED
د.إ0.0312238829
1 SNAPCAT ເຖິງ CHF
Fr0.0069764534
1 SNAPCAT ເຖິງ HKD
HK$0.0659359925
1 SNAPCAT ເຖິງ MAD
.د.م0.0787828762
1 SNAPCAT ເຖິງ MXN
$0.1665840946