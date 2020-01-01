Skynet (SKY) Tokenomics

ຄົ້ນພົບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບ Skynet (SKY), ລວມທັງການສະຫນອງໂທເຄັນ, ຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
USD

Skynet (SKY) ຂໍ້ມູນ

Skynet is the Lego for ACP agents. Combine modular building blocks, deploy autonomous agents in few minutes. No coding,just drag-drop and deploy.

Skynet removes the technical barrier between great ideas and great agents.

Traditional Agent Building

  • Months of coding and $20k+ minimum development

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:
https://www.skynetxbt.ai/

Skynet (SKY) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ

ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບSkynet (SKY), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.

ອັດຕາຕະຫຼາດ:
$ 387.11K
$ 387.11K
ການສະໜອງທັງໝົດ:
$ 1.00B
$ 1.00B
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
$ 150.00M
$ 150.00M
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
$ 2.58M
$ 2.58M
ສູງຕະຫຼອດເວລາ:
$ 0.00337943
$ 0.00337943
ຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ:
$ 0.00227092
$ 0.00227092
ລາຄາປັດຈຸບັນ:
$ 0.0025807
$ 0.0025807

Skynet (SKY) Tokenomics: ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ ​ແລະ​ ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​

ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ Skynet (SKY) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.

ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:

ການສະໜອງທັງໝົດ:

ຈໍາ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງSKY ໂທເຄັນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ ຫຼື ​ຈະ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​.

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:

ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.

ການສະໜອງສູງສຸດ:

ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນSKY ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.

FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):

ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້:

ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?

ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.

ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.

FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.

ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈSKY's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງSKYໂທເຄັນກັນເທາະ!

SKY ການຄາດເດົາລາຄາ

ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງSKY ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກSKYເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.

ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນເລືອກ MEXC?

MEXC ແມ່ນໜຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນຄຣິບໂຕອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ, ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ເປັນມືອາຊີບ, MEXC ແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຂື້ຂາຍຄຣິບໂຕຂອງທ່ານ.

ຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄູ່ການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ Spot ແລະ Futures
ການບັນຈຸໂທເຄັນຂຶ້ນກະດານເທຣດໄວທີ່ສຸດໃນບັນດາ CEXs
ອັນດັບ 1 ສະພາບຄ່ອງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ
ຄ່າທຳນຽມຕ່ຳສຸດ, ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ທຸກໆມື້
ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງສະຫງວນໂທເຄັນຫຼາຍກວ່າ 100% ສໍາລັບກອງທຶນຜູ້ໃຊ້
ອຸປະສັກໃນການເຂົ້າຕໍ່າຫຼາຍ: ຊື້ຊື້ຄຣິບໂຕດ້ວຍພຽງແຕ່ 1 USDT
ຊື້ຄຣິບໂຕດ້ວຍພຽງແຕ່ 1 USDT: ເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ!

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂໍ້ມູນ Tokenomics ໃນຫນ້ານີ້ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ.