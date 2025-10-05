Silent Pass ລາຄາ (SP)
Silent Pass (SP) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.00006695. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, SPມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00006632 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00006933, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. SPລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00013783, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00005782.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, SPມີການປ່ຽນແປງ-0.56%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.22%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.88%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານSilent Passການຊື້ຂາຍ$ 60.25K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງSPແມ່ນ899.81Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 66.95K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Silent Pass ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSilent Pass ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000041295.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Silent Pass ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000047162.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Silent Pass ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.22%
|30 ມື້
|$ +0.0000041295
|+6.17%
|60 ວັນ
|$ +0.0000047162
|+7.04%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."
