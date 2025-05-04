Shytoshi Kusama ລາຄາ (SHY)
ລາຄາສົດຂອງ Shytoshi Kusama (SHY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00659636USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.26MUSD. SHY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດShytoshi Kusamaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Shytoshi Kusama ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +36.65%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 499.96M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSHY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SHY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Shytoshi Kusama ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.0017693.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງShytoshi Kusama ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0014936784.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Shytoshi Kusama ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0110647573.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Shytoshi Kusama ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.001590701275047619.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.0017693
|+36.65%
|30 ມື້
|$ +0.0014936784
|+22.64%
|60 ວັນ
|$ +0.0110647573
|+167.74%
|90 ວັນ
|$ +0.001590701275047619
|+31.78%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Shytoshi Kusama: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+11.04%
+36.65%
+9.85%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SHY ເຖິງ VND
₫173.5832134
|1 SHY ເຖິງ AUD
A$0.010224358
|1 SHY ເຖິງ GBP
￡0.00494727
|1 SHY ເຖິງ EUR
€0.0058047968
|1 SHY ເຖິງ USD
$0.00659636
|1 SHY ເຖິງ MYR
RM0.0281664572
|1 SHY ເຖິງ TRY
₺0.2544216052
|1 SHY ເຖິງ JPY
¥0.955812564
|1 SHY ເຖິງ RUB
₽0.5454530084
|1 SHY ເຖິງ INR
₹0.5582499468
|1 SHY ເຖິງ IDR
Rp108.1370318784
|1 SHY ເຖິງ KRW
₩9.2385979616
|1 SHY ເຖິງ PHP
₱0.3671533976
|1 SHY ເຖິງ EGP
￡E.0.3348312336
|1 SHY ເຖິງ BRL
R$0.037269434
|1 SHY ເຖິງ CAD
C$0.0091029768
|1 SHY ເຖິງ BDT
৳0.804096284
|1 SHY ເຖິງ NGN
₦10.5710626816
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₴0.274408576
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Bs0.56728696
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Rs1.8596458112
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₸3.3948826376
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฿0.218339516
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NT$0.2025742156
|1 SHY ເຖິງ AED
د.إ0.0242086412
|1 SHY ເຖິງ CHF
Fr0.0054090152
|1 SHY ເຖິງ HKD
HK$0.05112179
|1 SHY ເຖິງ MAD
.د.م0.0610822936
|1 SHY ເຖິງ MXN
$0.1291567288