ໂລໂກ້ Shytoshi Kusama

Shytoshi Kusama ລາຄາ (SHY)

USD

Shytoshi Kusama (SHY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00658609
$0.00658609$0.00658609
+36.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Shytoshi Kusama (SHY) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Shytoshi Kusama (SHY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00659636USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.26MUSD. SHY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດShytoshi Kusamaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Shytoshi Kusama ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +36.65%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 499.96M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSHY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SHY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Shytoshi Kusama (SHY) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Shytoshi Kusama ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.0017693.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງShytoshi Kusama ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0014936784.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Shytoshi Kusama ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0110647573.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Shytoshi Kusama ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.001590701275047619.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0017693+36.65%
30 ມື້$ +0.0014936784+22.64%
60 ວັນ$ +0.0110647573+167.74%
90 ວັນ$ +0.001590701275047619+31.78%

Shytoshi Kusama (SHY) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Shytoshi Kusama: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0047238
$ 0.0047238$ 0.0047238

$ 0.00766027
$ 0.00766027$ 0.00766027

$ 0.01461608
$ 0.01461608$ 0.01461608

+11.04%

+36.65%

+9.85%

Shytoshi Kusama (SHY) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

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499.96M
499.96M 499.96M

ແມ່ນຫຍັງ Shytoshi Kusama (SHY)

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Shytoshi Kusama (SHY) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Shytoshi Kusama(SHY)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SHY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SHY ເຖິງ VND
173.5832134
1 SHY ເຖິງ AUD
A$0.010224358
1 SHY ເຖິງ GBP
0.00494727
1 SHY ເຖິງ EUR
0.0058047968
1 SHY ເຖິງ USD
$0.00659636
1 SHY ເຖິງ MYR
RM0.0281664572
1 SHY ເຖິງ TRY
0.2544216052
1 SHY ເຖິງ JPY
¥0.955812564
1 SHY ເຖິງ RUB
0.5454530084
1 SHY ເຖິງ INR
0.5582499468
1 SHY ເຖິງ IDR
Rp108.1370318784
1 SHY ເຖິງ KRW
9.2385979616
1 SHY ເຖິງ PHP
0.3671533976
1 SHY ເຖິງ EGP
￡E.0.3348312336
1 SHY ເຖິງ BRL
R$0.037269434
1 SHY ເຖິງ CAD
C$0.0091029768
1 SHY ເຖິງ BDT
0.804096284
1 SHY ເຖິງ NGN
10.5710626816
1 SHY ເຖິງ UAH
0.274408576
1 SHY ເຖິງ VES
Bs0.56728696
1 SHY ເຖິງ PKR
Rs1.8596458112
1 SHY ເຖິງ KZT
3.3948826376
1 SHY ເຖິງ THB
฿0.218339516
1 SHY ເຖິງ TWD
NT$0.2025742156
1 SHY ເຖິງ AED
د.إ0.0242086412
1 SHY ເຖິງ CHF
Fr0.0054090152
1 SHY ເຖິງ HKD
HK$0.05112179
1 SHY ເຖິງ MAD
.د.م0.0610822936
1 SHY ເຖິງ MXN
$0.1291567288