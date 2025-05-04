ໂລໂກ້ SHUI CFX

SHUI CFX ລາຄາ (SCFX)

USD

SHUI CFX (SCFX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.088601
$0.088601$0.088601
-0.20%(1D)

ລາຄາຂອງ SHUI CFX (SCFX) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ SHUI CFX (SCFX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.088601USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.60MUSD. SCFX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSHUI CFXຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- SHUI CFX ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.27%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 40.66M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSCFX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SCFX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

SHUI CFX (SCFX) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ SHUI CFX ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00024233194623849.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSHUI CFX ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0033557983.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SHUI CFX ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0153956375.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SHUI CFX ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00024233194623849-0.27%
30 ມື້$ +0.0033557983+3.79%
60 ວັນ$ -0.0153956375-17.37%
90 ວັນ$ 0--

SHUI CFX (SCFX) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ SHUI CFX: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.088185
$ 0.088185$ 0.088185

$ 0.089504
$ 0.089504$ 0.089504

$ 0.549073
$ 0.549073$ 0.549073

--

-0.27%

-3.72%

SHUI CFX (SCFX) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

--
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40.66M
40.66M 40.66M

ແມ່ນຫຍັງ SHUI CFX (SCFX)

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MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SCFX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SCFX ເຖິງ VND
2,331.535315
1 SCFX ເຖິງ AUD
A$0.13733155
1 SCFX ເຖິງ GBP
0.06645075
1 SCFX ເຖິງ EUR
0.07796888
1 SCFX ເຖິງ USD
$0.088601
1 SCFX ເຖິງ MYR
RM0.37832627
1 SCFX ເຖິງ TRY
3.41734057
1 SCFX ເຖິງ JPY
¥12.8382849
1 SCFX ເຖິງ RUB
7.32641669
1 SCFX ເຖິງ INR
7.49830263
1 SCFX ເຖິງ IDR
Rp1,452.47517744
1 SCFX ເຖິງ KRW
124.09101656
1 SCFX ເຖິງ PHP
4.93153166
1 SCFX ເຖິງ EGP
￡E.4.49738676
1 SCFX ເຖິງ BRL
R$0.50059565
1 SCFX ເຖິງ CAD
C$0.12226938
1 SCFX ເຖິງ BDT
10.8004619
1 SCFX ເຖິງ NGN
141.98841856
1 SCFX ເຖິງ UAH
3.6858016
1 SCFX ເຖິງ VES
Bs7.619686
1 SCFX ເຖິງ PKR
Rs24.97839392
1 SCFX ເຖິງ KZT
45.59939066
1 SCFX ເຖິງ THB
฿2.9326931
1 SCFX ເຖິງ TWD
NT$2.72093671
1 SCFX ເຖິງ AED
د.إ0.32516567
1 SCFX ເຖິງ CHF
Fr0.07265282
1 SCFX ເຖິງ HKD
HK$0.68665775
1 SCFX ເຖິງ MAD
.د.م0.82044526
1 SCFX ເຖິງ MXN
$1.73480758