Shitcoin on TON ລາຄາ (SHIT)
ລາຄາສົດຂອງ Shitcoin on TON (SHIT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00109164USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 78.93KUSD. SHIT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດShitcoin on TONຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Shitcoin on TON ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.02%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 72.30M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSHIT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SHIT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Shitcoin on TON ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງShitcoin on TON ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004103325.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Shitcoin on TON ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0005710097.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Shitcoin on TON ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.002280569192372002.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-0.02%
|30 ມື້
|$ -0.0004103325
|-37.58%
|60 ວັນ
|$ -0.0005710097
|-52.30%
|90 ວັນ
|$ -0.002280569192372002
|-67.62%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Shitcoin on TON: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.04%
-0.02%
-21.51%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SHIT ເຖິງ VND
₫28.7265066
|1 SHIT ເຖິງ AUD
A$0.001692042
|1 SHIT ເຖິງ GBP
￡0.00081873
|1 SHIT ເຖິງ EUR
€0.0009606432
|1 SHIT ເຖິງ USD
$0.00109164
|1 SHIT ເຖິງ MYR
RM0.0046613028
|1 SHIT ເຖິງ TRY
₺0.0421045548
|1 SHIT ເຖິງ JPY
¥0.158178636
|1 SHIT ເຖິງ RUB
₽0.0902677116
|1 SHIT ເຖິງ INR
₹0.0923854932
|1 SHIT ເຖິງ IDR
Rp17.8957348416
|1 SHIT ເຖິງ KRW
₩1.5289073184
|1 SHIT ເຖິງ PHP
₱0.0607606824
|1 SHIT ເຖິງ EGP
￡E.0.0554116464
|1 SHIT ເຖິງ BRL
R$0.006167766
|1 SHIT ເຖິງ CAD
C$0.0015064632
|1 SHIT ເຖິງ BDT
৳0.133070916
|1 SHIT ເຖິງ NGN
₦1.7494185984
|1 SHIT ເຖິງ UAH
₴0.045412224
|1 SHIT ເຖິງ VES
Bs0.09606432
|1 SHIT ເຖິງ PKR
Rs0.3077551488
|1 SHIT ເຖິງ KZT
₸0.5618234424
|1 SHIT ເຖິງ THB
฿0.036133284
|1 SHIT ເຖິງ TWD
NT$0.0335242644
|1 SHIT ເຖິງ AED
د.إ0.0040063188
|1 SHIT ເຖິງ CHF
Fr0.0008951448
|1 SHIT ເຖິງ HKD
HK$0.00846021
|1 SHIT ເຖິງ MAD
.د.م0.0101085864
|1 SHIT ເຖິງ MXN
$0.0213743112