Shitcoin on TON ລາຄາ (SHIT)

USD

Shitcoin on TON (SHIT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00109166
$0.00109166$0.00109166
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Shitcoin on TON (SHIT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Shitcoin on TON (SHIT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00109164USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 78.93KUSD. SHIT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດShitcoin on TONຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Shitcoin on TON ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.02%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 72.30M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSHIT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SHIT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Shitcoin on TON (SHIT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Shitcoin on TON ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງShitcoin on TON ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004103325.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Shitcoin on TON ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0005710097.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Shitcoin on TON ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.002280569192372002.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.02%
30 ມື້$ -0.0004103325-37.58%
60 ວັນ$ -0.0005710097-52.30%
90 ວັນ$ -0.002280569192372002-67.62%

Shitcoin on TON (SHIT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Shitcoin on TON: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00109098
$ 0.00109098$ 0.00109098

$ 0.00114864
$ 0.00114864$ 0.00114864

$ 0.052987
$ 0.052987$ 0.052987

-0.04%

-0.02%

-21.51%

Shitcoin on TON (SHIT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 78.93K
$ 78.93K$ 78.93K

--
----

72.30M
72.30M 72.30M

ແມ່ນຫຍັງ Shitcoin on TON (SHIT)

Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Shitcoin on TON(SHIT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SHIT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SHIT ເຖິງ VND
28.7265066
1 SHIT ເຖິງ AUD
A$0.001692042
1 SHIT ເຖິງ GBP
0.00081873
1 SHIT ເຖິງ EUR
0.0009606432
1 SHIT ເຖິງ USD
$0.00109164
1 SHIT ເຖິງ MYR
RM0.0046613028
1 SHIT ເຖິງ TRY
0.0421045548
1 SHIT ເຖິງ JPY
¥0.158178636
1 SHIT ເຖິງ RUB
0.0902677116
1 SHIT ເຖິງ INR
0.0923854932
1 SHIT ເຖິງ IDR
Rp17.8957348416
1 SHIT ເຖິງ KRW
1.5289073184
1 SHIT ເຖິງ PHP
0.0607606824
1 SHIT ເຖິງ EGP
￡E.0.0554116464
1 SHIT ເຖິງ BRL
R$0.006167766
1 SHIT ເຖິງ CAD
C$0.0015064632
1 SHIT ເຖິງ BDT
0.133070916
1 SHIT ເຖິງ NGN
1.7494185984
1 SHIT ເຖິງ UAH
0.045412224
1 SHIT ເຖິງ VES
Bs0.09606432
1 SHIT ເຖິງ PKR
Rs0.3077551488
1 SHIT ເຖິງ KZT
0.5618234424
1 SHIT ເຖິງ THB
฿0.036133284
1 SHIT ເຖິງ TWD
NT$0.0335242644
1 SHIT ເຖິງ AED
د.إ0.0040063188
1 SHIT ເຖິງ CHF
Fr0.0008951448
1 SHIT ເຖິງ HKD
HK$0.00846021
1 SHIT ເຖິງ MAD
.د.م0.0101085864
1 SHIT ເຖິງ MXN
$0.0213743112