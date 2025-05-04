ໂລໂກ້ Shibashootout

Shibashootout ລາຄາ ($SHIBASHOOT)

USD

Shibashootout ($SHIBASHOOT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

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-2.60%(1D)

ລາຄາຂອງ Shibashootout ($SHIBASHOOT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Shibashootout ($SHIBASHOOT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00006575USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 144.65KUSD. $SHIBASHOOT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດShibashootoutຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Shibashootout ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.69%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 2.20B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງ$SHIBASHOOT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.$SHIBASHOOT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Shibashootout ($SHIBASHOOT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Shibashootout ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງShibashootout ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000514948.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Shibashootout ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0009689730.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Shibashootout ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.000025042759631384185.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-2.69%
30 ມື້$ +0.0000514948+78.32%
60 ວັນ$ +0.0009689730+1,473.72%
90 ວັນ$ +0.000025042759631384185+61.52%

Shibashootout ($SHIBASHOOT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Shibashootout: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00006411
$ 0.00006411$ 0.00006411

$ 0.00007117
$ 0.00007117$ 0.00007117

$ 0.04474706
$ 0.04474706$ 0.04474706

+0.00%

-2.69%

+11.40%

Shibashootout ($SHIBASHOOT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 144.65K
$ 144.65K$ 144.65K

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2.20B
2.20B 2.20B

ແມ່ນຫຍັງ Shibashootout ($SHIBASHOOT)

ShibaShootout is a fast-paced, Web3 play-to-earn (P2E) game, featuring exciting shooting mechanics. Built on the Ethereum blockchain, ShibaShootout provides players with an engaging environment to earn rewards through in-game actions and skill-based challenges. Currently in beta, the game offers a unique blend of blockchain gaming and decentralized finance (DeFi) mechanisms, allowing players to utilize $SHIBASHOOT tokens for in-game purchases and rewards. Token Utility: $SHIBASHOOT serves as the primary utility token within the ShibaShootout ecosystem, allowing players to earn, buy, and stake tokens for various in-game advantages.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Shibashootout ($SHIBASHOOT) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Shibashootout($SHIBASHOOT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

$SHIBASHOOT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 $SHIBASHOOT ເຖິງ VND
1.73021125
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ AUD
A$0.0001019125
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ GBP
0.0000493125
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ EUR
0.00005786
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ USD
$0.00006575
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ MYR
RM0.0002807525
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ TRY
0.0025359775
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ JPY
¥0.009527175
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ RUB
0.0054368675
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ INR
0.0055644225
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ IDR
Rp1.07786868
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ KRW
0.09208682
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ PHP
0.003659645
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ EGP
￡E.0.00333747
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ BRL
R$0.0003714875
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ CAD
C$0.000090735
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ BDT
0.008014925
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ NGN
0.10536832
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ UAH
0.0027352
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ VES
Bs0.0056545
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ PKR
Rs0.01853624
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ KZT
0.033838895
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ THB
฿0.002176325
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ TWD
NT$0.0020191825
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ AED
د.إ0.0002413025
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ CHF
Fr0.000053915
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ HKD
HK$0.0005095625
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ MAD
.د.م0.000608845
1 $SHIBASHOOT ເຖິງ MXN
$0.001287385