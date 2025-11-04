Shib Original Vision ລາຄາ (SOV)
Shib Original Vision (SOV) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ --. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, SOVມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. SOVລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, SOVມີການປ່ຽນແປງ--ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.75%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -12.53%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານShib Original Visionການຊື້ຂາຍ$ 164.53K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງSOVແມ່ນ113.44Tກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ200706133340071.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 291.11K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Shib Original Vision ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງShib Original Vision ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Shib Original Vision ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Shib Original Vision ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
What is the project about?
Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.
In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.
What makes your project unique?
Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.
History of your project.
SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.
What’s next for your project?
Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.
What can your token be used for?
SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງShib Original Vision (SOV) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ SOV ດຽວນີ້!
