Shezmu (SHEZMU) Tokenomics

Shezmu (SHEZMU) Tokenomics

ຄົ້ນພົບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບ Shezmu (SHEZMU), ລວມທັງການສະຫນອງໂທເຄັນ, ຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
USD

Shezmu (SHEZMU) ຂໍ້ມູນ

Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:
https://shezmu.io/
ເຈ້ຍຂາວ:
https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu

Shezmu (SHEZMU) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ

ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບShezmu (SHEZMU), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.

ອັດຕາຕະຫຼາດ:
$ 145.17K
$ 145.17K$ 145.17K
ການສະໜອງທັງໝົດ:
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
$ 155.47K
$ 155.47K$ 155.47K
ສູງຕະຫຼອດເວລາ:
$ 45.17
$ 45.17$ 45.17
ຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ:
$ 0.02345406
$ 0.02345406$ 0.02345406
ລາຄາປັດຈຸບັນ:
$ 0.098329
$ 0.098329$ 0.098329

Shezmu (SHEZMU) Tokenomics: ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ ​ແລະ​ ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​

ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ Shezmu (SHEZMU) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.

ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:

ການສະໜອງທັງໝົດ:

ຈໍາ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງSHEZMU ໂທເຄັນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ ຫຼື ​ຈະ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​.

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:

ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.

ການສະໜອງສູງສຸດ:

ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນSHEZMU ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.

FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):

ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້:

ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?

ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.

ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.

FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.

ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈSHEZMU's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງSHEZMUໂທເຄັນກັນເທາະ!

SHEZMU ການຄາດເດົາລາຄາ

ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງSHEZMU ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກSHEZMUເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.

ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນເລືອກ MEXC?

MEXC ແມ່ນໜຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນຄຣິບໂຕອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ, ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ເປັນມືອາຊີບ, MEXC ແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຂື້ຂາຍຄຣິບໂຕຂອງທ່ານ.

ຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄູ່ການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດ Spot ແລະ Futures
ການບັນຈຸໂທເຄັນຂຶ້ນກະດານເທຣດໄວທີ່ສຸດໃນບັນດາ CEXs
ອັນດັບ 1 ສະພາບຄ່ອງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ
ຄ່າທຳນຽມຕ່ຳສຸດ, ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, ທຸກໆມື້
ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງສະຫງວນໂທເຄັນຫຼາຍກວ່າ 100% ສໍາລັບກອງທຶນຜູ້ໃຊ້
ອຸປະສັກໃນການເຂົ້າຕໍ່າຫຼາຍ: ຊື້ຊື້ຄຣິບໂຕດ້ວຍພຽງແຕ່ 1 USDT
mc_how_why_title
ຊື້ຄຣິບໂຕດ້ວຍພຽງແຕ່ 1 USDT: ເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ!

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂໍ້ມູນ Tokenomics ໃນຫນ້ານີ້ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ.