ລາຄາສົດSharp Tokenຂອງມື້ນີ້0.00673246 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດSHARPລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວSHARPໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ SHARP

SHARP ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ SHARP

SHARP ເຈ້ຍຂາວ

SHARP ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

SHARP Tokenomics

SHARP ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Sharp Token

Sharp Token ລາຄາ (SHARP)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 SHARP ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00673246
$0.00673246$0.00673246
-4.50%1D
Sharp Token (SHARP) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:54:04 (UTC+8)

Sharp Token (SHARP)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00660128
$ 0.00660128$ 0.00660128
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00706269
$ 0.00706269$ 0.00706269
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00660128
$ 0.00660128$ 0.00660128

$ 0.00706269
$ 0.00706269$ 0.00706269

$ 0.0120001
$ 0.0120001$ 0.0120001

$ 0.00441049
$ 0.00441049$ 0.00441049

+0.42%

-4.56%

-24.49%

-24.49%

Sharp Token (SHARP) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00673246. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, SHARPມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00660128 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00706269, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. SHARPລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.0120001, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00441049.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, SHARPມີການປ່ຽນແປງ+0.42%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -4.56%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -24.49%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Sharp Token (SHARP) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 20.04M
$ 20.04M$ 20.04M

--
----

$ 459.39M
$ 459.39M$ 459.39M

2.98B
2.98B 2.98B

68,230,000,000.0
68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານSharp Tokenການຊື້ຂາຍ$ 20.04M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງSHARPແມ່ນ2.98Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ68230000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 459.39M.

Sharp Token (SHARP) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Sharp Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000321918168339473.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSharp Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0021065382.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Sharp Token ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Sharp Token ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000321918168339473-4.56%
30 ມື້$ -0.0021065382-31.28%
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Sharp Token ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Sharp Token (SHARP) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Sharp Token (SHARP) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບSharp Token.

ກວດເບິ່ງການSharp Tokenຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Sharp Token (SHARP) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງSharp Token (SHARP) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ SHARP ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Sharp Token(SHARP)

ມື້ນີ້ມີSharp Token (SHARP) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ SHARPແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00673246 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາSHARPປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​SHARPປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00673246. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງSharp Token?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງSHARP​ແມ່ນ​$ 20.04M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງSHARP?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນSHARPແມ່ນ 2.98B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງSHARP?
SHARP ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.0120001 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງSHARP?
SHARPຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00441049 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດSHARP?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການSHARPແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້SHARPຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
SHARP ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງSHARPການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:54:04 (UTC+8)

Sharp Token (SHARP) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

