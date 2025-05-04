Scarcity ລາຄາ (SCX)
ລາຄາສົດຂອງ Scarcity (SCX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 2.63USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. SCX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດScarcityຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 92.08 USD
- Scarcity ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +2.12%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSCX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SCX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Scarcity ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.054611.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງScarcity ຖຶງ USD ເປັນ $ -1.0666138580.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Scarcity ຖຶງ USD ເປັນ $ -1.3304991160.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Scarcity ຖຶງ USD ເປັນ $ -7.64636705237599.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.054611
|+2.12%
|30 ມື້
|$ -1.0666138580
|-40.55%
|60 ວັນ
|$ -1.3304991160
|-50.58%
|90 ວັນ
|$ -7.64636705237599
|-74.40%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Scarcity: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.09%
+2.12%
+4.68%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Behodler is a single sided AMM with a universal liquidity token, Scarcity (SCX). Each token listed on Behodler generates SCX along its own bonding curve. The relative price in SCX of each token implies their exchange rate, enabling direct token to token swapping. This also means that the supply of SCX is algorithmic and is proportional to locked liquidity, rather than being capped, similar to how LP tokens on traditional CFMMs are generated in response to liquidity provision. SCX is a burn-on-transfer token which means that as the trading volume of SCX on external AMMS increases, SCX's supply will fall. Instead of relying on trading fees to grow liquidity, Behodler relies on the tokenomics of SCX to draw liquidity into the AMM. Since SCX is required to redeem liquidity, the ongoing burn of SCX implies a growing portion of permanent liquidity on Behodler. And since the price of SCX equates to the average value liquidity on Behodler, all incentive structures including yield farming are aimed at increasing the SCX price, either through lockup or incentive backed burning. Unlike many protocols that seek to silo liquidity, Behodler thrives when working in conjunction with existing AMMs, forming a synergy that opens up opportunities to both yield chasing defi veterans as well as infrequent traders who simply wish to swap for the lowest possible gas cost.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SCX ເຖິງ VND
₫69,208.45
|1 SCX ເຖິງ AUD
A$4.0765
|1 SCX ເຖິງ GBP
￡1.9725
|1 SCX ເຖິງ EUR
€2.3144
|1 SCX ເຖິງ USD
$2.63
|1 SCX ເຖິງ MYR
RM11.2301
|1 SCX ເຖິງ TRY
₺101.4391
|1 SCX ເຖິງ JPY
¥381.087
|1 SCX ເຖິງ RUB
₽217.4747
|1 SCX ເຖິງ INR
₹222.5769
|1 SCX ເຖິງ IDR
Rp43,114.7472
|1 SCX ເຖິງ KRW
₩3,683.4728
|1 SCX ເຖິງ PHP
₱146.3858
|1 SCX ເຖິງ EGP
￡E.133.4725
|1 SCX ເຖິງ BRL
R$14.8595
|1 SCX ເຖິງ CAD
C$3.6294
|1 SCX ເຖິງ BDT
৳320.597
|1 SCX ເຖິງ NGN
₦4,214.7328
|1 SCX ເຖິງ UAH
₴109.408
|1 SCX ເຖິງ VES
Bs231.44
|1 SCX ເຖິງ PKR
Rs741.4496
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₸1,353.5558
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NT$80.7673
|1 SCX ເຖິງ AED
د.إ9.6521
|1 SCX ເຖິງ CHF
Fr2.1566
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.د.م24.3538
|1 SCX ເຖິງ MXN
$51.4954