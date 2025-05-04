ໂລໂກ້ SC Internacional Fan Token

SC Internacional Fan Token ລາຄາ (SACI)

USD

SC Internacional Fan Token (SACI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.194763
$0.194763$0.194763
-1.80%(1D)

ລາຄາຂອງ SC Internacional Fan Token (SACI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ SC Internacional Fan Token (SACI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.194763USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 178.82KUSD. SACI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSC Internacional Fan Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- SC Internacional Fan Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.84%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 918.12K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSACI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SACI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

SC Internacional Fan Token (SACI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ SC Internacional Fan Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00365612083425.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSC Internacional Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0400531083.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SC Internacional Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0774779678.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SC Internacional Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.17325396387039573.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00365612083425-1.84%
30 ມື້$ -0.0400531083-20.56%
60 ວັນ$ -0.0774779678-39.78%
90 ວັນ$ -0.17325396387039573-47.07%

SC Internacional Fan Token (SACI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ SC Internacional Fan Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.194526
$ 0.194526$ 0.194526

$ 0.19851
$ 0.19851$ 0.19851

$ 2.34
$ 2.34$ 2.34

+0.12%

-1.84%

-1.26%

SC Internacional Fan Token (SACI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 178.82K
$ 178.82K$ 178.82K

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918.12K
918.12K 918.12K

ແມ່ນຫຍັງ SC Internacional Fan Token (SACI)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

SC Internacional Fan Token (SACI) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ SC Internacional Fan Token(SACI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SACI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SACI ເຖິງ VND
5,125.188345
1 SACI ເຖິງ AUD
A$0.30188265
1 SACI ເຖິງ GBP
0.14607225
1 SACI ເຖິງ EUR
0.17139144
1 SACI ເຖິງ USD
$0.194763
1 SACI ເຖິງ MYR
RM0.83163801
1 SACI ເຖິງ TRY
7.51200891
1 SACI ເຖິງ JPY
¥28.2211587
1 SACI ເຖິງ RUB
16.10495247
1 SACI ເຖິງ INR
16.48279269
1 SACI ເຖິງ IDR
Rp3,192.83555472
1 SACI ເຖິງ KRW
272.77726728
1 SACI ເຖິງ PHP
10.84050858
1 SACI ເຖິງ EGP
￡E.9.88616988
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R$1.10041095
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C$0.26877294
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312.11939328
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8.1021408
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HK$1.50941325
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.د.م1.80350538
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