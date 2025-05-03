ໂລໂກ້ Satoshi Panda

Satoshi Panda ລາຄາ (SAP)

USD

Satoshi Panda (SAP) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

--
----
-0.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Satoshi Panda (SAP) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Satoshi Panda (SAP) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00000123USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 24.85KUSD. SAP ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSatoshi Pandaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Satoshi Panda ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.31%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 20.20B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSAP ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SAP MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Satoshi Panda (SAP) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Satoshi Panda ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSatoshi Panda ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000001560.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Satoshi Panda ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000002564.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Satoshi Panda ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000000781118689470097.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.31%
30 ມື້$ -0.0000001560-12.68%
60 ວັນ$ -0.0000002564-20.84%
90 ວັນ$ -0.000000781118689470097-38.84%

Satoshi Panda (SAP) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Satoshi Panda: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00000123
$ 0.00000123$ 0.00000123

$ 0.00000124
$ 0.00000124$ 0.00000124

$ 0.00013598
$ 0.00013598$ 0.00013598

--

-0.31%

-4.50%

Satoshi Panda (SAP) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 24.85K
$ 24.85K$ 24.85K

--
----

20.20B
20.20B 20.20B

ແມ່ນຫຍັງ Satoshi Panda (SAP)

Satoshi Panda is a wholesome meme culture project that provides Bitcoin reflections in the form of BTCB to holders of its SAP token on BNB Chain. There are 5% in reflections, with 2% going to SAP holders in the form of BTCB on BNB Chain, 1% goes towards autoadded liquidity, 1% goes towards SAP buyback, and 1% goes to the Marketing and Development Treasury. A gamified NFT collection with NFT Staking and tokenized future bass & synthwave music label are being developed to further provide utility to SAP and innovate within the meme culture space.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Satoshi Panda(SAP)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SAP ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SAP ເຖິງ VND
0.03236745
1 SAP ເຖິງ AUD
A$0.0000019065
1 SAP ເຖິງ GBP
0.0000009225
1 SAP ເຖິງ EUR
0.0000010824
1 SAP ເຖິງ USD
$0.00000123
1 SAP ເຖິງ MYR
RM0.0000052521
1 SAP ເຖິງ TRY
0.0000474411
1 SAP ເຖິງ JPY
¥0.000178227
1 SAP ເຖິງ RUB
0.0001017087
1 SAP ເຖິງ INR
0.0001040949
1 SAP ເຖິງ IDR
Rp0.0201639312
1 SAP ເຖິງ KRW
0.0017226888
1 SAP ເຖິງ PHP
0.0000684618
1 SAP ເຖິງ EGP
￡E.0.0000624348
1 SAP ເຖິງ BRL
R$0.0000069495
1 SAP ເຖິງ CAD
C$0.0000016974
1 SAP ເຖິງ BDT
0.000149937
1 SAP ເຖິງ NGN
0.0019711488
1 SAP ເຖິງ UAH
0.000051168
1 SAP ເຖິງ VES
Bs0.00010578
1 SAP ເຖິງ PKR
Rs0.0003467616
1 SAP ເຖິງ KZT
0.0006330318
1 SAP ເຖິງ THB
฿0.000040713
1 SAP ເຖິງ TWD
NT$0.0000377733
1 SAP ເຖິງ AED
د.إ0.0000045141
1 SAP ເຖິງ CHF
Fr0.0000010086
1 SAP ເຖິງ HKD
HK$0.0000095325
1 SAP ເຖິງ MAD
.د.م0.0000113898
1 SAP ເຖິງ MXN
$0.0000240834