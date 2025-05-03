Satoshi Panda ລາຄາ (SAP)
ລາຄາສົດຂອງ Satoshi Panda (SAP) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00000123USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 24.85KUSD. SAP ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSatoshi Pandaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Satoshi Panda ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.31%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 20.20B USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSAP ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SAP MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Satoshi Panda ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSatoshi Panda ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000001560.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Satoshi Panda ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000002564.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Satoshi Panda ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000000781118689470097.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-0.31%
|30 ມື້
|$ -0.0000001560
|-12.68%
|60 ວັນ
|$ -0.0000002564
|-20.84%
|90 ວັນ
|$ -0.000000781118689470097
|-38.84%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Satoshi Panda: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
-0.31%
-4.50%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Satoshi Panda is a wholesome meme culture project that provides Bitcoin reflections in the form of BTCB to holders of its SAP token on BNB Chain. There are 5% in reflections, with 2% going to SAP holders in the form of BTCB on BNB Chain, 1% goes towards autoadded liquidity, 1% goes towards SAP buyback, and 1% goes to the Marketing and Development Treasury. A gamified NFT collection with NFT Staking and tokenized future bass & synthwave music label are being developed to further provide utility to SAP and innovate within the meme culture space.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SAP ເຖິງ VND
₫0.03236745
|1 SAP ເຖິງ AUD
A$0.0000019065
|1 SAP ເຖິງ GBP
￡0.0000009225
|1 SAP ເຖິງ EUR
€0.0000010824
|1 SAP ເຖິງ USD
$0.00000123
|1 SAP ເຖິງ MYR
RM0.0000052521
|1 SAP ເຖິງ TRY
₺0.0000474411
|1 SAP ເຖິງ JPY
¥0.000178227
|1 SAP ເຖິງ RUB
₽0.0001017087
|1 SAP ເຖິງ INR
₹0.0001040949
|1 SAP ເຖິງ IDR
Rp0.0201639312
|1 SAP ເຖິງ KRW
₩0.0017226888
|1 SAP ເຖິງ PHP
₱0.0000684618
|1 SAP ເຖິງ EGP
￡E.0.0000624348
|1 SAP ເຖິງ BRL
R$0.0000069495
|1 SAP ເຖິງ CAD
C$0.0000016974
|1 SAP ເຖິງ BDT
৳0.000149937
|1 SAP ເຖິງ NGN
₦0.0019711488
|1 SAP ເຖິງ UAH
₴0.000051168
|1 SAP ເຖິງ VES
Bs0.00010578
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Rs0.0003467616
|1 SAP ເຖິງ KZT
₸0.0006330318
|1 SAP ເຖິງ THB
฿0.000040713
|1 SAP ເຖິງ TWD
NT$0.0000377733
|1 SAP ເຖິງ AED
د.إ0.0000045141
|1 SAP ເຖິງ CHF
Fr0.0000010086
|1 SAP ເຖິງ HKD
HK$0.0000095325
|1 SAP ເຖິງ MAD
.د.م0.0000113898
|1 SAP ເຖິງ MXN
$0.0000240834