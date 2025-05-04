ໂລໂກ້ Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto ລາຄາ (SATOSHI)

USD

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.500352
$0.500352$0.500352
-4.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Satoshi Nakamoto (SATOSHI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Satoshi Nakamoto (SATOSHI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.500198USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.05MUSD. SATOSHI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSatoshi Nakamotoຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Satoshi Nakamoto ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.48%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 2.10M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSATOSHI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SATOSHI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Satoshi Nakamoto ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.023494082303343.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSatoshi Nakamoto ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0493713433.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Satoshi Nakamoto ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.1262365198.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Satoshi Nakamoto ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.6108132624821002.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.023494082303343-4.48%
30 ມື້$ -0.0493713433-9.87%
60 ວັນ$ -0.1262365198-25.23%
90 ວັນ$ -0.6108132624821002-54.97%

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Satoshi Nakamoto: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.500315
$ 0.500315$ 0.500315

$ 0.523692
$ 0.523692$ 0.523692

$ 3.94
$ 3.94$ 3.94

-1.24%

-4.48%

-4.51%

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

--
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2.10M
2.10M 2.10M

ແມ່ນຫຍັງ Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Satoshi Nakamoto(SATOSHI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SATOSHI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SATOSHI ເຖິງ VND
13,162.71037
1 SATOSHI ເຖິງ AUD
A$0.7753069
1 SATOSHI ເຖິງ GBP
0.3751485
1 SATOSHI ເຖິງ EUR
0.44017424
1 SATOSHI ເຖິງ USD
$0.500198
1 SATOSHI ເຖິງ MYR
RM2.13584546
1 SATOSHI ເຖິງ TRY
19.29263686
1 SATOSHI ເຖິງ JPY
¥72.4786902
1 SATOSHI ເຖິງ RUB
41.36137262
1 SATOSHI ເຖິງ INR
42.33175674
1 SATOSHI ເຖິງ IDR
Rp8,199.96590112
1 SATOSHI ເຖິງ KRW
700.55731088
1 SATOSHI ເຖິງ PHP
27.84102068
1 SATOSHI ເຖິງ EGP
￡E.25.39005048
1 SATOSHI ເຖິງ BRL
R$2.8261187
1 SATOSHI ເຖິງ CAD
C$0.69027324
1 SATOSHI ເຖິງ BDT
60.9741362
1 SATOSHI ເຖິງ NGN
801.59730688
1 SATOSHI ເຖິງ UAH
20.8082368
1 SATOSHI ເຖິງ VES
Bs43.017028
1 SATOSHI ເຖິງ PKR
Rs141.01582016
1 SATOSHI ເຖິງ KZT
257.43190268
1 SATOSHI ເຖິງ THB
฿16.5565538
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NT$15.36108058
1 SATOSHI ເຖິງ AED
د.إ1.83572666
1 SATOSHI ເຖິງ CHF
Fr0.41016236
1 SATOSHI ເຖິງ HKD
HK$3.8765345
1 SATOSHI ເຖິງ MAD
.د.م4.63183348
1 SATOSHI ເຖິງ MXN
$9.79387684