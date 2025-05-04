ໂລໂກ້ Satoshi Cash Network

Satoshi Cash Network ລາຄາ (SCASH)

USD

Satoshi Cash Network (SCASH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00777716
$0.00777716$0.00777716
-1.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Satoshi Cash Network (SCASH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Satoshi Cash Network (SCASH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00777716USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. SCASH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSatoshi Cash Networkຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 14.27 USD
- Satoshi Cash Network ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.18%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSCASH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SCASH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Satoshi Cash Network (SCASH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Satoshi Cash Network ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSatoshi Cash Network ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002020350.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Satoshi Cash Network ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0039967649.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Satoshi Cash Network ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000348986939631743.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-1.18%
30 ມື້$ -0.0002020350-2.59%
60 ວັນ$ -0.0039967649-51.39%
90 ວັນ$ -0.000348986939631743-4.29%

Satoshi Cash Network (SCASH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Satoshi Cash Network: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00767891
$ 0.00767891$ 0.00767891

$ 0.0078705
$ 0.0078705$ 0.0078705

$ 0.350023
$ 0.350023$ 0.350023

-0.00%

-1.18%

+22.32%

Satoshi Cash Network (SCASH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.27
$ 14.27$ 14.27

0.00
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ແມ່ນຫຍັງ Satoshi Cash Network (SCASH)

Scash is a new proof of work coin that restores decentralised home computer mining to Bitcoin, as Satoshi intended. It does this by combining the Bitcoin Protocol with Monero's (ASIC resistant) RandomX proof of work algorithm. Satoshi wanted everyone to mine Bitcoin on home computers. ASIC mining hardware broke that dream. But now it's back. The Scash network was launched in February 2024. 950,000 Scash have been mined so far, and the block reward is 50 coins. Scash is 100% proof of work with a max supply 21 million. 980,000 Scash have been mined so far, and the block reward is 50 coins.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Satoshi Cash Network(SCASH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SCASH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SCASH ເຖິງ VND
204.6559654
1 SCASH ເຖິງ AUD
A$0.012054598
1 SCASH ເຖິງ GBP
0.00583287
1 SCASH ເຖິງ EUR
0.0068439008
1 SCASH ເຖິງ USD
$0.00777716
1 SCASH ເຖິງ MYR
RM0.0332084732
1 SCASH ເຖິງ TRY
0.2999650612
1 SCASH ເຖິງ JPY
¥1.126910484
1 SCASH ເຖິງ RUB
0.6430933604
1 SCASH ເຖິງ INR
0.6581810508
1 SCASH ເຖິງ IDR
Rp127.4944058304
1 SCASH ເຖິງ KRW
10.8923792096
1 SCASH ເຖິງ PHP
0.4328767256
1 SCASH ເຖິງ EGP
￡E.0.39469087
1 SCASH ເຖິງ BRL
R$0.043940954
1 SCASH ເຖິງ CAD
C$0.0107324808
1 SCASH ເຖິງ BDT
0.948035804
1 SCASH ເຖິງ NGN
12.4633655296
1 SCASH ເຖິງ UAH
0.323529856
1 SCASH ເຖິງ VES
Bs0.68439008
1 SCASH ເຖິງ PKR
Rs2.1925369472
1 SCASH ເຖິງ KZT
4.0025931656
1 SCASH ເຖິງ THB
฿0.257423996
1 SCASH ເຖິງ TWD
NT$0.2388365836
1 SCASH ເຖິງ AED
د.إ0.0285421772
1 SCASH ເຖິງ CHF
Fr0.0063772712
1 SCASH ເຖິງ HKD
HK$0.06027299
1 SCASH ເຖິງ MAD
.د.م0.0720165016
1 SCASH ເຖິງ MXN
$0.1522767928