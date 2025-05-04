ໂລໂກ້ SANTA by Virtuals

SANTA by Virtuals ລາຄາ (SANTA)

USD

SANTA by Virtuals (SANTA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00072136
$0.00072136$0.00072136
-20.00%(1D)

ລາຄາຂອງ SANTA by Virtuals (SANTA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ SANTA by Virtuals (SANTA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00072136USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 721.36KUSD. SANTA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSANTA by Virtualsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- SANTA by Virtuals ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -20.07%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSANTA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SANTA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

SANTA by Virtuals (SANTA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ SANTA by Virtuals ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000181219851153683.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSANTA by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0026531042.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SANTA by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0005028161.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SANTA by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004604601142873375.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000181219851153683-20.07%
30 ມື້$ +0.0026531042+367.79%
60 ວັນ$ +0.0005028161+69.70%
90 ວັນ$ -0.0004604601142873375-38.96%

SANTA by Virtuals (SANTA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ SANTA by Virtuals: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00071418
$ 0.00071418$ 0.00071418

$ 0.00094936
$ 0.00094936$ 0.00094936

$ 0.00435947
$ 0.00435947$ 0.00435947

+0.90%

-20.07%

+141.36%

SANTA by Virtuals (SANTA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 721.36K
$ 721.36K$ 721.36K

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1.00B
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ແມ່ນຫຍັງ SANTA by Virtuals (SANTA)

Agentic on-chain NGO for public goods,Standardization: Modularizes diverse APIs into easily deployable plugins, connecting agents to Web2 services like Gmail and Telegram and Web3 protocols like DeFi trading and blockchain explorers. Dynamic Learning: Teaches agents to adapt to new services via example-driven configurations, minimizing hardcoding. Optimized Interactions: Enhances reliability and scalability by fine-tuning APIs for seamless agent use.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

SANTA by Virtuals (SANTA) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ SANTA by Virtuals(SANTA)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SANTA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SANTA ເຖິງ VND
18.9825884
1 SANTA ເຖິງ AUD
A$0.001118108
1 SANTA ເຖິງ GBP
0.00054102
1 SANTA ເຖິງ EUR
0.0006347968
1 SANTA ເຖິງ USD
$0.00072136
1 SANTA ເຖິງ MYR
RM0.0030802072
1 SANTA ເຖິງ TRY
0.0278228552
1 SANTA ເຖິງ JPY
¥0.104525064
1 SANTA ເຖິງ RUB
0.0596492584
1 SANTA ເຖິງ INR
0.0610486968
1 SANTA ເຖິງ IDR
Rp11.8255718784
1 SANTA ເຖິງ KRW
1.0103079616
1 SANTA ເຖິງ PHP
0.0401508976
1 SANTA ເຖິງ EGP
￡E.0.0366162336
1 SANTA ເຖິງ BRL
R$0.004075684
1 SANTA ເຖິງ CAD
C$0.0009954768
1 SANTA ເຖິງ BDT
0.087933784
1 SANTA ເຖິງ NGN
1.1560226816
1 SANTA ເຖິງ UAH
0.030008576
1 SANTA ເຖິງ VES
Bs0.06203696
1 SANTA ເຖິງ PKR
Rs0.2033658112
1 SANTA ເຖິງ KZT
0.3712551376
1 SANTA ເຖິງ THB
฿0.023877016
1 SANTA ເຖິງ TWD
NT$0.0221529656
1 SANTA ເຖິງ AED
د.إ0.0026473912
1 SANTA ເຖິງ CHF
Fr0.0005915152
1 SANTA ເຖິງ HKD
HK$0.00559054
1 SANTA ເຖິງ MAD
.د.م0.0066797936
1 SANTA ເຖິງ MXN
$0.0141242288